22 марта 2024

Очевидец рассказал о первых минутах ЧП в «Крокус сити холле»

Очевидец заявил, что в первые минуты ЧП в «Крокус сити холле» был слышен взрыв
© Служба новостей «URA.RU»
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Культура. Пермь, кресла, пустые кресла, зрительные зал
Взрыв в «Крокус Сити Холл» произошел на крыше, передает 112 Фото:
новость из сюжета
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Очевидец рассказал о первых минутах происшествия в концертном зале «Крокус Сити Холл». По его словам, крыша была взорвана. Об этом сообщает 112.

«На крыше взорвали Крокус Сити Холл. Концертный зал. Были направлены вертолеты для тушения пожара. Несколько человек с автоматами внутри», — передают авторы канала, ссылаясь на слова очевидца. Тот подчеркнул, что на место выехали медики, но их не хватает.

Первые сообщения о ЧП в Красногорске появились примерно около часа назад. Неизвестные в камуфляжных масках ворвались в помещение концертного зала и открыли огонь по посетителям. Сообщается о 15 погибших. На место направлены оперативные службы, открыт оперативный штаб. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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Очевидец рассказал о первых минутах происшествия в концертном зале «Крокус Сити Холл». По его словам, крыша была взорвана. Об этом сообщает 112. «На крыше взорвали Крокус Сити Холл. Концертный зал. Были направлены вертолеты для тушения пожара. Несколько человек с автоматами внутри», — передают авторы канала, ссылаясь на слова очевидца. Тот подчеркнул, что на место выехали медики, но их не хватает. Первые сообщения о ЧП в Красногорске появились примерно около часа назад. Неизвестные в камуфляжных масках ворвались в помещение концертного зала и открыли огонь по посетителям. Сообщается о 15 погибших. На место направлены оперативные службы, открыт оперативный штаб. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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