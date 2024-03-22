Очевидец рассказал о первых минутах ЧП в «Крокус сити холле»

Очевидец заявил, что в первые минуты ЧП в «Крокус сити холле» был слышен взрыв

22 марта 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

Взрыв в «Крокус Сити Холл» произошел на крыше, передает 112 Фото: Алексей Гущин © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Очевидец рассказал о первых минутах происшествия в концертном зале «Крокус Сити Холл». По его словам, крыша была взорвана. Об этом сообщает 112. «На крыше взорвали Крокус Сити Холл. Концертный зал. Были направлены вертолеты для тушения пожара. Несколько человек с автоматами внутри», — передают авторы канала, ссылаясь на слова очевидца. Тот подчеркнул, что на место выехали медики, но их не хватает. Первые сообщения о ЧП в Красногорске появились примерно около часа назад. Неизвестные в камуфляжных масках ворвались в помещение концертного зала и открыли огонь по посетителям. Сообщается о 15 погибших. На место направлены оперативные службы, открыт оперативный штаб. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Очевидец рассказал о первых минутах происшествия в концертном зале «Крокус Сити Холл». По его словам, крыша была взорвана. Об этом сообщает 112. «На крыше взорвали Крокус Сити Холл. Концертный зал. Были направлены вертолеты для тушения пожара. Несколько человек с автоматами внутри», — передают авторы канала, ссылаясь на слова очевидца. Тот подчеркнул, что на место выехали медики, но их не хватает. Первые сообщения о ЧП в Красногорске появились примерно около часа назад. Неизвестные в камуфляжных масках ворвались в помещение концертного зала и открыли огонь по посетителям. Сообщается о 15 погибших. На место направлены оперативные службы, открыт оперативный штаб. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.