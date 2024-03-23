В списках минздрава числится 145 пострадавших после теракта в «Крокусе»

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По данным минздрава пострадало 145 человек Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

В списке пострадавших после теракта в «Крокус сити холл» значится 145 человек. Об этом сообщил источник в подмосковном минздраве.

«В списке подмосковного минздрава значатся 145 пострадавших после теракта», — рассказывает РИА Новости со ссылкой на свой источник. Теракт произошел в «Крокус сити холл».

22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перед началом концерта группы «Пикник». Террористы открыли стрельбу по посетителям концертного зала. В результате происшествия погибли 40 человек и пострадали более 100. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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В списке пострадавших после теракта в «Крокус сити холл» значится 145 человек. Об этом сообщил источник в подмосковном минздраве. «В списке подмосковного минздрава значатся 145 пострадавших после теракта», — рассказывает РИА Новости со ссылкой на свой источник. Теракт произошел в «Крокус сити холл». 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перед началом концерта группы «Пикник». Террористы открыли стрельбу по посетителям концертного зала. В результате происшествия погибли 40 человек и пострадали более 100. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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