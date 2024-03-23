Воробьев показал полностью разрушенный купол «Крокус Сити Холла». Видео

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Андрей Воробьев осмотрел разрушения в концертном зале «Крокус Сити Холла» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел разрушенный купол «Крокус Сити Холла». Он отметил, что пожарные и спасатели проникли внутрь концертного зала, который полностью выгорел.

«Спасатели зашли в сам концертный зал, который полностью выгорел. Было очень значительное обрушение», — сообщил Воробьев в своем telegram-канале. Он добавил, что потребуется большой объем инженерных работ по разбору завалов.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 115 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете России. URA.RU сообщает главные новости по теме в онлайн-трансляции.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел разрушенный купол «Крокус Сити Холла». Он отметил, что пожарные и спасатели проникли внутрь концертного зала, который полностью выгорел. «Спасатели зашли в сам концертный зал, который полностью выгорел. Было очень значительное обрушение», — сообщил Воробьев в своем telegram-канале. Он добавил, что потребуется большой объем инженерных работ по разбору завалов. Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 115 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете России. URA.RU сообщает главные новости по теме в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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