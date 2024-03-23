Воробьев показал полностью разрушенный купол «Крокус Сити Холла». Видео

23 марта 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Андрей Воробьев осмотрел разрушения в концертном зале «Крокус Сити Холла» Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва» новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел разрушенный купол «Крокус Сити Холла». Он отметил, что пожарные и спасатели проникли внутрь концертного зала, который полностью выгорел. «Спасатели зашли в сам концертный зал, который полностью выгорел. Было очень значительное обрушение», — сообщил Воробьев в своем telegram-канале. Он добавил, что потребуется большой объем инженерных работ по разбору завалов. Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 115 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете России. URA.RU сообщает главные новости по теме в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел разрушенный купол «Крокус Сити Холла». Он отметил, что пожарные и спасатели проникли внутрь концертного зала, который полностью выгорел. «Спасатели зашли в сам концертный зал, который полностью выгорел. Было очень значительное обрушение», — сообщил Воробьев в своем telegram-канале. Он добавил, что потребуется большой объем инженерных работ по разбору завалов. Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 115 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете России. URA.RU сообщает главные новости по теме в онлайн-трансляции.