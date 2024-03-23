Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел разрушенный купол «Крокус Сити Холла». Он отметил, что пожарные и спасатели проникли внутрь концертного зала, который полностью выгорел.
«Спасатели зашли в сам концертный зал, который полностью выгорел. Было очень значительное обрушение», — сообщил Воробьев в своем telegram-канале. Он добавил, что потребуется большой объем инженерных работ по разбору завалов.
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 115 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете России. URA.RU сообщает главные новости по теме в онлайн-трансляции.
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел разрушенный купол «Крокус Сити Холла». Он отметил, что пожарные и спасатели проникли внутрь концертного зала, который полностью выгорел. «Спасатели зашли в сам концертный зал, который полностью выгорел. Было очень значительное обрушение», — сообщил Воробьев в своем telegram-канале. Он добавил, что потребуется большой объем инженерных работ по разбору завалов. Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 115 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете России. URA.RU сообщает главные новости по теме в онлайн-трансляции.