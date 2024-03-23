Голикова сообщила подробности о пострадавших в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум ветеранов СВО "Вместе победим 2024". Москва, голикова татьяна
Голикова сообщила, что 107 пострадавших при теракте находятся в медучреждениях Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Среди пострадавших во время теракта в «Крокусе» 15 человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Среди взрослых, пострадавших при теракте в „Крокусе“, 15 находятся в крайне тяжелом состоянии, 42 — в тяжелом состоянии», — сообщила Голикова. Видео с ее заявлением опубликовано в официальном telegram-канале правительства. Голикова сообщила, что 107 пострадавших при теракте находятся в медучреждениях, из них трое детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Среди пострадавших во время теракта в «Крокусе» 15 человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. «Среди взрослых, пострадавших при теракте в „Крокусе“, 15 находятся в крайне тяжелом состоянии, 42 — в тяжелом состоянии», — сообщила Голикова. Видео с ее заявлением опубликовано в официальном telegram-канале правительства. Голикова сообщила, что 107 пострадавших при теракте находятся в медучреждениях, из них трое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...