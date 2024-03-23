Голикова сообщила подробности о пострадавших в «Крокусе»

Голикова сообщила, что 107 пострадавших при теракте находятся в медучреждениях
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Среди пострадавших во время теракта в «Крокусе» 15 человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Среди взрослых, пострадавших при теракте в „Крокусе“, 15 находятся в крайне тяжелом состоянии, 42 — в тяжелом состоянии», — сообщила Голикова. Видео с ее заявлением опубликовано в официальном telegram-канале правительства. Голикова сообщила, что 107 пострадавших при теракте находятся в медучреждениях, из них трое детей.
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