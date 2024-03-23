Голикова сообщила подробности о пострадавших в «Крокусе»

23 марта 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

Голикова сообщила, что 107 пострадавших при теракте находятся в медучреждениях Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Среди пострадавших во время теракта в «Крокусе» 15 человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. «Среди взрослых, пострадавших при теракте в „Крокусе“, 15 находятся в крайне тяжелом состоянии, 42 — в тяжелом состоянии», — сообщила Голикова. Видео с ее заявлением опубликовано в официальном telegram-канале правительства. Голикова сообщила, что 107 пострадавших при теракте находятся в медучреждениях, из них трое детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди пострадавших во время теракта в «Крокусе» 15 человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. «Среди взрослых, пострадавших при теракте в „Крокусе“, 15 находятся в крайне тяжелом состоянии, 42 — в тяжелом состоянии», — сообщила Голикова. Видео с ее заявлением опубликовано в официальном telegram-канале правительства. Голикова сообщила, что 107 пострадавших при теракте находятся в медучреждениях, из них трое детей.