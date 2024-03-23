МЧС обновило список погибших при теракте в «Крокусе»

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Траурная акция по погибшим в теракте Крокус Сити Холла. Тюмень , акция памяти, траур, возложение цветов, цветы, стихийный мемориал, мемориал, траурная акция
МЧС обновило список погибших при теракте в «Крокусе», в нем 29 фамилий Фото:
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МЧС РФ опубликовало обновленный список погибших в теракте в «Крокус сити Хол». По состоянию на 21:00 (мск), в нем 29 фамилий, указано на сайте ведомства.

«Предварительный список погибших в связи с ситуацией в Московской области по состоянию на 21.00 », — говорится в сообщении. Там отмечается, что данные представлены Минздравом РФ.

МЧС обновило список погибших при теракте в «Крокусе»
МЧС обновило список погибших при теракте в «Крокусе»
Фамилии погибших в Крокусе
Фамилии погибших в Крокусе

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МЧС РФ опубликовало обновленный список погибших в теракте в «Крокус сити Хол». По состоянию на 21:00 (мск), в нем 29 фамилий, указано на сайте ведомства. «Предварительный список погибших в связи с ситуацией в Московской области по состоянию на 21.00 », — говорится в сообщении. Там отмечается, что данные представлены Минздравом РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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