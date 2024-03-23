МЧС обновило список погибших при теракте в «Крокусе», в нем 29 фамилий
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
МЧС РФ опубликовало обновленный список погибших в теракте в «Крокус сити Хол». По состоянию на 21:00 (мск), в нем 29 фамилий, указано на сайте ведомства.
«Предварительный список погибших в связи с ситуацией в Московской области по состоянию на 21.00 », — говорится в сообщении. Там отмечается, что данные представлены Минздравом РФ.
МЧС обновило список погибших при теракте в «Крокусе»
Фамилии погибших в Крокусе
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