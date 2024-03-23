МЧС обновило список погибших при теракте в «Крокусе»

23 марта 2024 в 23:12 Размер текста - 17 +

МЧС обновило список погибших при теракте в «Крокусе», в нем 29 фамилий Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» МЧС РФ опубликовало обновленный список погибших в теракте в «Крокус сити Хол». По состоянию на 21:00 (мск), в нем 29 фамилий, указано на сайте ведомства. «Предварительный список погибших в связи с ситуацией в Московской области по состоянию на 21.00 », — говорится в сообщении. Там отмечается, что данные представлены Минздравом РФ. МЧС обновило список погибших при теракте в «Крокусе» официальный сайт МЧС России Фамилии погибших в Крокусе МЧС России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МЧС РФ опубликовало обновленный список погибших в теракте в «Крокус сити Хол». По состоянию на 21:00 (мск), в нем 29 фамилий, указано на сайте ведомства. «Предварительный список погибших в связи с ситуацией в Московской области по состоянию на 21.00 », — говорится в сообщении. Там отмечается, что данные представлены Минздравом РФ.