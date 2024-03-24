24 марта 2024
23 марта 2024

Пьяный свердловчанин выехал на встречную полосу и устроил жесткое ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автоинспекторы зафиксировали, что стрелка спидометра остановилась на отметке 170 км/ч Фото:

На трассе Камышлов — Тавда в Свердловской области пьяный водитель Lada Priora выехал на встречную полосу во время обгона и столкнулся с машиной Lada Granta. Со скоростью 170 км/ч выпивший мужчина ехал к друзьям, сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Мужчина, управляя автомобилем Lada Priora, при совершении маневра обгон не вернулся на ранее занимаемую полосу и допустил столкновение со встречной машиной Lada Granta… Водитель автомобиля Lada Priora, житель г. Ирбит, после распития алкогольных напитков решил навестить своих друзей в селе Стриганское, двигался с превышением скоростного режима, стрелка спидометра остановилась на отметке 170 км/ч», — говорится в telegram-канале ведомства.

В результате ДТП водитель Lada Priora госпитализирован с переломом ноги. Находящиеся в машине Lada Granta мужчина и несовершеннолетние пассажиры — его внуки не пострадали. В отношении виновника аварии составлено несколько административных материалов. Проводится проверка.

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На трассе Камышлов — Тавда в Свердловской области пьяный водитель Lada Priora выехал на встречную полосу во время обгона и столкнулся с машиной Lada Granta. Со скоростью 170 км/ч выпивший мужчина ехал к друзьям, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Мужчина, управляя автомобилем Lada Priora, при совершении маневра обгон не вернулся на ранее занимаемую полосу и допустил столкновение со встречной машиной Lada Granta… Водитель автомобиля Lada Priora, житель г. Ирбит, после распития алкогольных напитков решил навестить своих друзей в селе Стриганское, двигался с превышением скоростного режима, стрелка спидометра остановилась на отметке 170 км/ч», — говорится в telegram-канале ведомства. В результате ДТП водитель Lada Priora госпитализирован с переломом ноги. Находящиеся в машине Lada Granta мужчина и несовершеннолетние пассажиры — его внуки не пострадали. В отношении виновника аварии составлено несколько административных материалов. Проводится проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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