Пьяный свердловчанин выехал на встречную полосу и устроил жесткое ДТП. Фото

24 марта 2024 в 23:06 Размер текста - 17 +

Автоинспекторы зафиксировали, что стрелка спидометра остановилась на отметке 170 км/ч Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Камышлов — Тавда в Свердловской области пьяный водитель Lada Priora выехал на встречную полосу во время обгона и столкнулся с машиной Lada Granta. Со скоростью 170 км/ч выпивший мужчина ехал к друзьям, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Мужчина, управляя автомобилем Lada Priora, при совершении маневра обгон не вернулся на ранее занимаемую полосу и допустил столкновение со встречной машиной Lada Granta… Водитель автомобиля Lada Priora, житель г. Ирбит, после распития алкогольных напитков решил навестить своих друзей в селе Стриганское, двигался с превышением скоростного режима, стрелка спидометра остановилась на отметке 170 км/ч», — говорится в telegram-канале ведомства. В результате ДТП водитель Lada Priora госпитализирован с переломом ноги. Находящиеся в машине Lada Granta мужчина и несовершеннолетние пассажиры — его внуки не пострадали. В отношении виновника аварии составлено несколько административных материалов. Проводится проверка. Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» (https://t.me/gibdd_66/6146) Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» (https://t.me/gibdd_66/6146) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе Камышлов — Тавда в Свердловской области пьяный водитель Lada Priora выехал на встречную полосу во время обгона и столкнулся с машиной Lada Granta. Со скоростью 170 км/ч выпивший мужчина ехал к друзьям, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Мужчина, управляя автомобилем Lada Priora, при совершении маневра обгон не вернулся на ранее занимаемую полосу и допустил столкновение со встречной машиной Lada Granta… Водитель автомобиля Lada Priora, житель г. Ирбит, после распития алкогольных напитков решил навестить своих друзей в селе Стриганское, двигался с превышением скоростного режима, стрелка спидометра остановилась на отметке 170 км/ч», — говорится в telegram-канале ведомства. В результате ДТП водитель Lada Priora госпитализирован с переломом ноги. Находящиеся в машине Lada Granta мужчина и несовершеннолетние пассажиры — его внуки не пострадали. В отношении виновника аварии составлено несколько административных материалов. Проводится проверка.