На трассе Камышлов — Тавда в Свердловской области пьяный водитель Lada Priora выехал на встречную полосу во время обгона и столкнулся с машиной Lada Granta. Со скоростью 170 км/ч выпивший мужчина ехал к друзьям, сообщили в ГИБДД Свердловской области.
«Мужчина, управляя автомобилем Lada Priora, при совершении маневра обгон не вернулся на ранее занимаемую полосу и допустил столкновение со встречной машиной Lada Granta… Водитель автомобиля Lada Priora, житель г. Ирбит, после распития алкогольных напитков решил навестить своих друзей в селе Стриганское, двигался с превышением скоростного режима, стрелка спидометра остановилась на отметке 170 км/ч», — говорится в telegram-канале ведомства.
В результате ДТП водитель Lada Priora госпитализирован с переломом ноги. Находящиеся в машине Lada Granta мужчина и несовершеннолетние пассажиры — его внуки не пострадали. В отношении виновника аварии составлено несколько административных материалов. Проводится проверка.
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На трассе Камышлов — Тавда в Свердловской области пьяный водитель Lada Priora выехал на встречную полосу во время обгона и столкнулся с машиной Lada Granta. Со скоростью 170 км/ч выпивший мужчина ехал к друзьям, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Мужчина, управляя автомобилем Lada Priora, при совершении маневра обгон не вернулся на ранее занимаемую полосу и допустил столкновение со встречной машиной Lada Granta… Водитель автомобиля Lada Priora, житель г. Ирбит, после распития алкогольных напитков решил навестить своих друзей в селе Стриганское, двигался с превышением скоростного режима, стрелка спидометра остановилась на отметке 170 км/ч», — говорится в telegram-канале ведомства. В результате ДТП водитель Lada Priora госпитализирован с переломом ноги. Находящиеся в машине Lada Granta мужчина и несовершеннолетние пассажиры — его внуки не пострадали. В отношении виновника аварии составлено несколько административных материалов. Проводится проверка.