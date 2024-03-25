Террорист, устроивший теракт в «Крокусе», пытался спрятаться на дереве. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, мирзоев далерджон
Далерджон Мирзоев пытался спрятаться на дереве во время погони Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Во время ухода от силовиков, главарь террористической группировки, устроившей теракт в «Крокус Сити Холле» залез на дерево, надеясь спрятаться. Соответствующее видео опубликовал российский журналист Семен Пегов.

«Опубликованы кадры задержания террориста [Далерджона Мирзоева]. Он залез на дерево и хотел там спрятаться», — написал журналист в своем telegram-канале Wargonzo, прикрепив соответствующее видео. На кадрах видно, как силовики задерживают террориста. Тот сидел на ветках дерева, надеясь избежать наказания.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Четверо террористов ворвались в здание концертного зала с автоматами. Они массово расстреливали людей, а также подожгли помещение. По итогу подозреваемые были задержаны по горячим следам, передает Life. Те попытались скрыться в Брянской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время ухода от силовиков, главарь террористической группировки, устроившей теракт в «Крокус Сити Холле» залез на дерево, надеясь спрятаться. Соответствующее видео опубликовал российский журналист Семен Пегов. «Опубликованы кадры задержания террориста [Далерджона Мирзоева]. Он залез на дерево и хотел там спрятаться», — написал журналист в своем telegram-канале Wargonzo, прикрепив соответствующее видео. На кадрах видно, как силовики задерживают террориста. Тот сидел на ветках дерева, надеясь избежать наказания. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Четверо террористов ворвались в здание концертного зала с автоматами. Они массово расстреливали людей, а также подожгли помещение. По итогу подозреваемые были задержаны по горячим следам, передает Life. Те попытались скрыться в Брянской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...