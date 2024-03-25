Террорист, устроивший теракт в «Крокусе», пытался спрятаться на дереве. Видео

25 марта 2024 в 08:58 Размер текста - 17 +

Далерджон Мирзоев пытался спрятаться на дереве во время погони Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Во время ухода от силовиков, главарь террористической группировки, устроившей теракт в «Крокус Сити Холле» залез на дерево, надеясь спрятаться. Соответствующее видео опубликовал российский журналист Семен Пегов. «Опубликованы кадры задержания террориста [Далерджона Мирзоева]. Он залез на дерево и хотел там спрятаться», — написал журналист в своем telegram-канале Wargonzo, прикрепив соответствующее видео. На кадрах видно, как силовики задерживают террориста. Тот сидел на ветках дерева, надеясь избежать наказания. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Четверо террористов ворвались в здание концертного зала с автоматами. Они массово расстреливали людей, а также подожгли помещение. По итогу подозреваемые были задержаны по горячим следам, передает Life . Те попытались скрыться в Брянской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время ухода от силовиков, главарь террористической группировки, устроившей теракт в «Крокус Сити Холле» залез на дерево, надеясь спрятаться. Соответствующее видео опубликовал российский журналист Семен Пегов. «Опубликованы кадры задержания террориста [Далерджона Мирзоева]. Он залез на дерево и хотел там спрятаться», — написал журналист в своем telegram-канале Wargonzo, прикрепив соответствующее видео. На кадрах видно, как силовики задерживают террориста. Тот сидел на ветках дерева, надеясь избежать наказания. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Четверо террористов ворвались в здание концертного зала с автоматами. Они массово расстреливали людей, а также подожгли помещение. По итогу подозреваемые были задержаны по горячим следам, передает Life. Те попытались скрыться в Брянской области.