В Москве проверяют всех посетителей ВДНХ

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Несостоявшийся пикет феминистов. Екатеринбург, полицейские, паспорт, патруль, документы, полиция, проверка документов
ВДНХ начала работу с соблюдением повышенных мер безопасности Фото:

ВДНХ возобновила свою работу с соблюдением высоких мер безопасности. Посетителей на территорию ВДНХ пускают только через главный вход по документу, удостоверяющему личность. Об этом сообщается на сайте выставочного комплекса.

«25 марта главная выставка страны возобновляет работу в обычном режиме с соблюдением повышенных мер безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте выставки. Там отметили, что с 06:00 по московскому времени посетители смогут попасть на территорию только при наличии документа, удостоверяющего личность.

По информации пресс-службы выставочного комплекса, на входе производится осмотр личных вещей гостей. Отмечается, что 25 марта Музейный город и экспозиции выставки-форума «Россия» закрыты для проведения технического дня и возобновят работу во вторник, 26 марта.

Ранее, 23 и 24 марта, на выставке-форум «Россия» все культурно-развлекательные мероприятия были отменены из-за теракта, прошедшего в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Представитель компании «Крокус Групп» сообщил, что из «Крокус Сити Холла» во время теракта были эвакуированы пять тысяч человек, передает RT.

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ВДНХ возобновила свою работу с соблюдением высоких мер безопасности. Посетителей на территорию ВДНХ пускают только через главный вход по документу, удостоверяющему личность. Об этом сообщается на сайте выставочного комплекса. «25 марта главная выставка страны возобновляет работу в обычном режиме с соблюдением повышенных мер безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте выставки. Там отметили, что с 06:00 по московскому времени посетители смогут попасть на территорию только при наличии документа, удостоверяющего личность. По информации пресс-службы выставочного комплекса, на входе производится осмотр личных вещей гостей. Отмечается, что 25 марта Музейный город и экспозиции выставки-форума «Россия» закрыты для проведения технического дня и возобновят работу во вторник, 26 марта. Ранее, 23 и 24 марта, на выставке-форум «Россия» все культурно-развлекательные мероприятия были отменены из-за теракта, прошедшего в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Представитель компании «Крокус Групп» сообщил, что из «Крокус Сити Холла» во время теракта были эвакуированы пять тысяч человек, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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