Медведев пообещал, что устроивших теракт в «Крокусе» казнят

25 марта 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Террористов и спонсоров, устроивших нападение в «Крокус Сити Холле», необходимо убить. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пообещав, что расправа обязательно будет. «Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Ранее Медведев сообщил, что РФ отомстит за каждого пострадавшего и погибшего во время теракта в «Крокусе» вне зависимости от страны происхождения и статуса. Он сопроводил свое заявление мелодией группы «Пикник», передает телеканал 360.