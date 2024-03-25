Медведев пообещал, что устроивших теракт в «Крокусе» казнят

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил, что нужно убить всех причастных к теракту Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Террористов и спонсоров, устроивших нападение в «Крокус Сити Холле», необходимо убить. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пообещав, что расправа обязательно будет.

«Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал», — заявил Медведев в своем telegram-канале.

Ранее Медведев сообщил, что РФ отомстит за каждого пострадавшего и погибшего во время теракта в «Крокусе» вне зависимости от страны происхождения и статуса. Он сопроводил свое заявление мелодией группы «Пикник», передает телеканал 360.

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Террористов и спонсоров, устроивших нападение в «Крокус Сити Холле», необходимо убить. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пообещав, что расправа обязательно будет. «Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Ранее Медведев сообщил, что РФ отомстит за каждого пострадавшего и погибшего во время теракта в «Крокусе» вне зависимости от страны происхождения и статуса. Он сопроводил свое заявление мелодией группы «Пикник», передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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