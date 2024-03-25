Медведев пообещал, что устроивших теракт в «Крокусе» казнят

Террористов и спонсоров, устроивших нападение в «Крокус Сити Холле», необходимо убить. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пообещав, что расправа обязательно будет.
«Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал», — заявил Медведев
Ранее Медведев сообщил, что РФ отомстит за каждого пострадавшего и погибшего во время теракта в «Крокусе» вне зависимости от страны происхождения и статуса. Он сопроводил свое заявление мелодией группы «Пикник», передает телеканал 360.
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