Офицера челябинской части нашли мертвым в Трехгорном

Предварительно, смерть не носит криминального характера
Офицера военной части, дислоцированной в Трехгорном (Челябинская область), нашли мертвым в собственном гараже. Об этом сообщил URA.RU источник, близкий к силовым структурам.
«Тело 45-летнего командира расчета воинской части 41013 нашли в гараже 24 марта. Сам гараж расположен в одном из садовых товариществ. С места происшествия изъята записка, предварительно речь идет о самоубийстве», — рассказал инсайдер.
В военно-следственный комитет отправлен официальный запрос. Ответ на него к моменту публикации новости не поступил.
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