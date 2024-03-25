Офицера челябинской части нашли мертвым в Трехгорном

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Мемориал. Траур. Скорбь. Челябинск, свеча, лампада, гвоздики, цветы, мемориал
Предварительно, смерть не носит криминального характера Фото:

Офицера военной части, дислоцированной в Трехгорном (Челябинская область), нашли мертвым в собственном гараже. Об этом сообщил URA.RU источник, близкий к силовым структурам.

«Тело 45-летнего командира расчета воинской части 41013 нашли в гараже 24 марта. Сам гараж расположен в одном из садовых товариществ. С места происшествия изъята записка, предварительно речь идет о самоубийстве», — рассказал инсайдер.

В военно-следственный комитет отправлен официальный запрос. Ответ на него к моменту публикации новости не поступил.

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Офицера военной части, дислоцированной в Трехгорном (Челябинская область), нашли мертвым в собственном гараже. Об этом сообщил URA.RU источник, близкий к силовым структурам. «Тело 45-летнего командира расчета воинской части 41013 нашли в гараже 24 марта. Сам гараж расположен в одном из садовых товариществ. С места происшествия изъята записка, предварительно речь идет о самоубийстве», — рассказал инсайдер. В военно-следственный комитет отправлен официальный запрос. Ответ на него к моменту публикации новости не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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