Офицера челябинской части нашли мертвым в Трехгорном

25 марта 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Предварительно, смерть не носит криминального характера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Офицера военной части, дислоцированной в Трехгорном (Челябинская область), нашли мертвым в собственном гараже. Об этом сообщил URA.RU источник, близкий к силовым структурам. «Тело 45-летнего командира расчета воинской части 41013 нашли в гараже 24 марта. Сам гараж расположен в одном из садовых товариществ. С места происшествия изъята записка, предварительно речь идет о самоубийстве», — рассказал инсайдер. В военно-следственный комитет отправлен официальный запрос. Ответ на него к моменту публикации новости не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Офицера военной части, дислоцированной в Трехгорном (Челябинская область), нашли мертвым в собственном гараже. Об этом сообщил URA.RU источник, близкий к силовым структурам. «Тело 45-летнего командира расчета воинской части 41013 нашли в гараже 24 марта. Сам гараж расположен в одном из садовых товариществ. С места происшествия изъята записка, предварительно речь идет о самоубийстве», — рассказал инсайдер. В военно-следственный комитет отправлен официальный запрос. Ответ на него к моменту публикации новости не поступил.