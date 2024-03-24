Пермская полиция призвала сообщать о провокаторах, склоняющих детей к терроризму

В полиции напомнили о правилах переписки в социальных сетях с неизвестными Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Если подростку неизвестные пишут в социальных сетях и склоняют его к терроризму, об этом следует сообщить родителям или учителям. О том, как реагировать молодежи и их родителям на провокационные сообщения рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«В социальных сетях и мессенджерах провокаторы склоняют россиян к терроризму и другим серьезным преступлениям. В группе риска — подростки и молодежь», — сказано в сообщении.

Подросткам рекомендуют в первую очередь сообщать о любых подозрительных предложениях родителям, преподавателям или правоохранительным органам по номеру телефона 102. Информацию, которую прислали незнакомцы, следует проверять на сайте Министерства юстиции Российской Федерации, так как она может запрещена.

Родителям советуют заранее рассказать детям о том, что неизвестные через переписку в соцсетях могут завербовать их в террористическую организацию. Рекомендуют научить детей не отвечать на сомнительные предложения. Также родителям следует обращать внимание на интересы ребенка, поддерживать контакты с его друзьями.