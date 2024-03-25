Суд прервал рассмотрение 10-миллионного иска мэра Троицка к государству

26 марта 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

До нового приговора по делу о нарушении должностных полномочий спор Александра Виноградова с Минфином остановлен Фото: Павел Сидоров © URA.RU Челябинский суд приостановил процесс по взысканию с государства компенсации в 10 млн рублей по искам мэра Троицка Александра Виноградова. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. «Производство по делу приостановлено на неопределенный срок. Причина — невозможность рассмотрения данного дела до разрешения другого дела», — пояснили в Центральном райсуде Челябинска. В 2021 году Виноградова обвинили в превышении полномочий. По мнению следствия, он незаконно подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме, тем самым нарушил права первой и превысил должностные полномочия. В мае 2023 года Троицкий городской суд снял с мэра все обвинения. Прокуратура обжаловала приговор, однако областной суд оставил оправдательный приговор без изменений. Прокуратура признала за Виноградовым право на реабилитацию, ему принесли извинения. После этого он через суд потребовал у Минфина РФ компенсировать ему моральный ущерб и расходы на адвокатов. Однако 13 декабря 2024 года Виноградов был задержан. Только отделавшись от «уголовки» по факту превышения должностных полномочий, он попал под следствие по обвинениям в получении взяток от местного бизнесмена Дмитрия Виноградова. А 19 марта суд кассационной инстанции отменил оправдательный приговор чиновнику, вернув дело на рассмотрение в новом составе в Челябинский областной суд. В связи с чем рассмотрение исков Виноградова стало неактуальным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский суд приостановил процесс по взысканию с государства компенсации в 10 млн рублей по искам мэра Троицка Александра Виноградова. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. «Производство по делу приостановлено на неопределенный срок. Причина — невозможность рассмотрения данного дела до разрешения другого дела», — пояснили в Центральном райсуде Челябинска. В 2021 году Виноградова обвинили в превышении полномочий. По мнению следствия, он незаконно подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме, тем самым нарушил права первой и превысил должностные полномочия. В мае 2023 года Троицкий городской суд снял с мэра все обвинения. Прокуратура обжаловала приговор, однако областной суд оставил оправдательный приговор без изменений. Прокуратура признала за Виноградовым право на реабилитацию, ему принесли извинения. После этого он через суд потребовал у Минфина РФ компенсировать ему моральный ущерб и расходы на адвокатов. Однако 13 декабря 2024 года Виноградов был задержан. Только отделавшись от «уголовки» по факту превышения должностных полномочий, он попал под следствие по обвинениям в получении взяток от местного бизнесмена Дмитрия Виноградова. А 19 марта суд кассационной инстанции отменил оправдательный приговор чиновнику, вернув дело на рассмотрение в новом составе в Челябинский областной суд. В связи с чем рассмотрение исков Виноградова стало неактуальным.