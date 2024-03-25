25 марта 2024

Суд прервал рассмотрение 10-миллионного иска мэра Троицка к государству

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения мэру Троицка Виноградову, Центральный райсуд Челябинск, виноградов александр
До нового приговора по делу о нарушении должностных полномочий спор Александра Виноградова с Минфином остановлен Фото:

Челябинский суд приостановил процесс по взысканию с государства компенсации в 10 млн рублей по искам мэра Троицка Александра Виноградова. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел.

«Производство по делу приостановлено на неопределенный срок. Причина — невозможность рассмотрения данного дела до разрешения другого дела», — пояснили в Центральном райсуде Челябинска.

В 2021 году Виноградова обвинили в превышении полномочий. По мнению следствия, он незаконно подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме, тем самым нарушил права первой и превысил должностные полномочия. В мае 2023 года Троицкий городской суд снял с мэра все обвинения.

Прокуратура обжаловала приговор, однако областной суд оставил оправдательный приговор без изменений. Прокуратура признала за Виноградовым право на реабилитацию, ему принесли извинения. После этого он через суд потребовал у Минфина РФ компенсировать ему моральный ущерб и расходы на адвокатов.

Однако 13 декабря 2024 года Виноградов был задержан. Только отделавшись от «уголовки» по факту превышения должностных полномочий, он попал под следствие по обвинениям в получении взяток от местного бизнесмена Дмитрия Виноградова. А 19 марта суд кассационной инстанции отменил оправдательный приговор чиновнику, вернув дело на рассмотрение в новом составе в Челябинский областной суд. В связи с чем рассмотрение исков Виноградова стало неактуальным.

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Челябинский суд приостановил процесс по взысканию с государства компенсации в 10 млн рублей по искам мэра Троицка Александра Виноградова. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. «Производство по делу приостановлено на неопределенный срок. Причина — невозможность рассмотрения данного дела до разрешения другого дела», — пояснили в Центральном райсуде Челябинска. В 2021 году Виноградова обвинили в превышении полномочий. По мнению следствия, он незаконно подконтрольное теплоснабжающей организации оборудование другой фирме, тем самым нарушил права первой и превысил должностные полномочия. В мае 2023 года Троицкий городской суд снял с мэра все обвинения. Прокуратура обжаловала приговор, однако областной суд оставил оправдательный приговор без изменений. Прокуратура признала за Виноградовым право на реабилитацию, ему принесли извинения. После этого он через суд потребовал у Минфина РФ компенсировать ему моральный ущерб и расходы на адвокатов. Однако 13 декабря 2024 года Виноградов был задержан. Только отделавшись от «уголовки» по факту превышения должностных полномочий, он попал под следствие по обвинениям в получении взяток от местного бизнесмена Дмитрия Виноградова. А 19 марта суд кассационной инстанции отменил оправдательный приговор чиновнику, вернув дело на рассмотрение в новом составе в Челябинский областной суд. В связи с чем рассмотрение исков Виноградова стало неактуальным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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