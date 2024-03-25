25 марта 2024

Бастрыкин: СКР выяснил хронологию событий, связанных с терактом

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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл
СКР установил хронологию событий теракта в «Крокусе» Фото:
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Следственный комитет РФ установил хронологию событий, связанных с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил глава СКР Александр Бастрыкин.

«Следствием установлена полная хронология произошедших событий», — доложил Александр Бастрыкин президенту России Владимиру Путину, следует из видео, опубликованного пресс-службой Кремля. Глава СКР отметил, что ведомства продолжает расследование событий теракта.

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Следственный комитет РФ установил хронологию событий, связанных с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил глава СКР Александр Бастрыкин. «Следствием установлена полная хронология произошедших событий», — доложил Александр Бастрыкин президенту России Владимиру Путину, следует из видео, опубликованного пресс-службой Кремля. Глава СКР отметил, что ведомства продолжает расследование событий теракта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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