Бастрыкин: СКР выяснил хронологию событий, связанных с терактом

25 марта 2024 в 23:15 Размер текста - 17 +

СКР установил хронологию событий теракта в «Крокусе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Следственный комитет РФ установил хронологию событий, связанных с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил глава СКР Александр Бастрыкин. «Следствием установлена полная хронология произошедших событий», — доложил Александр Бастрыкин президенту России Владимиру Путину, следует из видео, опубликованного пресс-службой Кремля. Глава СКР отметил, что ведомства продолжает расследование событий теракта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет РФ установил хронологию событий, связанных с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил глава СКР Александр Бастрыкин. «Следствием установлена полная хронология произошедших событий», — доложил Александр Бастрыкин президенту России Владимиру Путину, следует из видео, опубликованного пресс-службой Кремля. Глава СКР отметил, что ведомства продолжает расследование событий теракта.