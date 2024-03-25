Бастрыкин: СКР выяснил хронологию событий, связанных с терактом

СКР установил хронологию событий теракта в «Крокусе»
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Следственный комитет РФ установил хронологию событий, связанных с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил глава СКР Александр Бастрыкин.
«Следствием установлена полная хронология произошедших событий», — доложил Александр Бастрыкин президенту России Владимиру Путину, следует из видео, опубликованного пресс-службой Кремля. Глава СКР отметил, что ведомства продолжает расследование событий теракта.
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