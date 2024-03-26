«Единая Россия» проведет международный «Диктант Победы»

26 марта 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

«Диктант Победы» пройдет в России и 50 иностранных государствах 26 апреля Фото: Анна Майорова © URA.RU «Единая Россия» 26 апреля проведет в России и 50 иностранных государствах «Диктант Победы» на знание истории Великой Отечественной войны. Задания диктанта будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков и другим важным датам. «Площадки будут открыты во всех российских регионах. „Диктант Победы“ пройдет в 50 иностранных государствах. Он будет переведен на пять языков — английский, французский, арабский, китайский, испанский. В прошлом году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек», — заявил координатор партийного проекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Его слова приводит пресс-служба партии. Отмечается, что количество площадок и участников вырастет по сравнению с предыдущими годами. Тестирование пройдет в школах, музеях, на вокзалах, в аэропортах, в поездах дальнего следования и в самолетах. Отмечается, что площадки будут организованы на всех знаковых местах, связанных с ВОВ и ее участниками. Центральной площадкой акции является Музей Победы в Москве. Регионы РФ также будут проводить акцию. Так, самой масштабной площадкой в Кургане станет Шадринский финансово-экономический колледж — филиал Финуниверситета при правительстве РФ, который примет около 300 человек. Центральной площадкой станет библиотека имени Югова в Кургане. Как рассказал секретарь Курганского регионального отделения «Единой России», региональный координатор проекта «Историческая память» Александр Ильтяков, традиционно, проверят свои знания сотрудники исполкома Курганского регионального отделения партии ЕР на площадке Штаба общественной поддержки Курганской области. К написанию присоединятся силовые ведомства, «Волонтеры Победы», активисты партийных проектов». Вопросы для «Диктанта Победы» составляют ведущие ученые-историки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Они же разрабатывают подготовительные тесты для участия в международном диктанте, с которыми можно ознакомиться на сайте диктантпобеды.рф. Впервые «Диктант Победы» был проведен 7 мая в 2019 году, он был приурочен к празднованию 74-летия победы в ВОВ. Тогда нем приняли участие более 150 тысяч человек в возрасте от 9 до 90 лет. Отмечается, что «Диктант Победы» проводится под эгидой партпроекта «Единой России» «Историческая память». Активное участие в акции принимают Минобороны РФ, Росгвардия, МВД, МЧС, а также Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение «Волонтеры Победы», негосударственные и общественные организации и госкорпорации. Диктант победы пройдет 26 апреля, площадки будут открыты во многих российских регионах Фото: пресс-служба «Единой России» Самой масштабной площадкой в кургане будет Шадринский финансово-экономический колледж — филиал Финуниверситета при правительстве РФ Фото: пресс-служба «Единой России» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Единая Россия» 26 апреля проведет в России и 50 иностранных государствах «Диктант Победы» на знание истории Великой Отечественной войны. Задания диктанта будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков и другим важным датам. «Площадки будут открыты во всех российских регионах. „Диктант Победы“ пройдет в 50 иностранных государствах. Он будет переведен на пять языков — английский, французский, арабский, китайский, испанский. В прошлом году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек», — заявил координатор партийного проекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Его слова приводит пресс-служба партии. Отмечается, что количество площадок и участников вырастет по сравнению с предыдущими годами. Тестирование пройдет в школах, музеях, на вокзалах, в аэропортах, в поездах дальнего следования и в самолетах. Отмечается, что площадки будут организованы на всех знаковых местах, связанных с ВОВ и ее участниками. Центральной площадкой акции является Музей Победы в Москве. Регионы РФ также будут проводить акцию. Так, самой масштабной площадкой в Кургане станет Шадринский финансово-экономический колледж — филиал Финуниверситета при правительстве РФ, который примет около 300 человек. Центральной площадкой станет библиотека имени Югова в Кургане. Как рассказал секретарь Курганского регионального отделения «Единой России», региональный координатор проекта «Историческая память» Александр Ильтяков, традиционно, проверят свои знания сотрудники исполкома Курганского регионального отделения партии ЕР на площадке Штаба общественной поддержки Курганской области. К написанию присоединятся силовые ведомства, «Волонтеры Победы», активисты партийных проектов». Вопросы для «Диктанта Победы» составляют ведущие ученые-историки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Они же разрабатывают подготовительные тесты для участия в международном диктанте, с которыми можно ознакомиться на сайте диктантпобеды.рф. Впервые «Диктант Победы» был проведен 7 мая в 2019 году, он был приурочен к празднованию 74-летия победы в ВОВ. Тогда нем приняли участие более 150 тысяч человек в возрасте от 9 до 90 лет. Отмечается, что «Диктант Победы» проводится под эгидой партпроекта «Единой России» «Историческая память». Активное участие в акции принимают Минобороны РФ, Росгвардия, МВД, МЧС, а также Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение «Волонтеры Победы», негосударственные и общественные организации и госкорпорации.