26 марта 2024

Утонувшую в Таиланде девочку доставит в Челябинск ритуальное агентство

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, море, пальмы, океан, тайланд
Девочка захлебнулась в бассейне на курорте Фото:

Тело ребенка из Челябинска, которая захлебнулась в бассейне на одном из курортов Таиланда, будет транспортировано в Россию при помощи ритуального агентства. Об этом рассказали в Генкольсунстве России в Пхукете.

«Вся необходимая информация о порядке репатриации погибшей была передана родителям 26 марта. В настоящий момент организацией отправки тела девочки на родину занимается уполномоченное законными представителями ритуальное агентство», — пишет сайт «74.ру» со ссылкой на информацию Генконсульства.

В организации добавили, что оказывают всю возможную поддержку для ускорения процесса. По их данным, свидетельство о смерти ребенка будет заверено консульством уже сегодня. После этого ритуальное агентство и авиакомпания назначит дату транспортировки тела ребенка.

Трехлетняя девочка из Челябинска, отдыхавшая вместе с родителями на Пхукете, умерла в местной больнице 26 марта. Накануне она захлебнулась в бассейне, у ребенка развилась гипоксия мозга. В челябинском минсоце сообщили, что окажут семье материальную и психологическую помощь.

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Тело ребенка из Челябинска, которая захлебнулась в бассейне на одном из курортов Таиланда, будет транспортировано в Россию при помощи ритуального агентства. Об этом рассказали в Генкольсунстве России в Пхукете. «Вся необходимая информация о порядке репатриации погибшей была передана родителям 26 марта. В настоящий момент организацией отправки тела девочки на родину занимается уполномоченное законными представителями ритуальное агентство», — пишет сайт «74.ру» со ссылкой на информацию Генконсульства. В организации добавили, что оказывают всю возможную поддержку для ускорения процесса. По их данным, свидетельство о смерти ребенка будет заверено консульством уже сегодня. После этого ритуальное агентство и авиакомпания назначит дату транспортировки тела ребенка. Трехлетняя девочка из Челябинска, отдыхавшая вместе с родителями на Пхукете, умерла в местной больнице 26 марта. Накануне она захлебнулась в бассейне, у ребенка развилась гипоксия мозга. В челябинском минсоце сообщили, что окажут семье материальную и психологическую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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