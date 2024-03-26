Утонувшую в Таиланде девочку доставит в Челябинск ритуальное агентство

27 марта 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Девочка захлебнулась в бассейне на курорте Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU Тело ребенка из Челябинска, которая захлебнулась в бассейне на одном из курортов Таиланда, будет транспортировано в Россию при помощи ритуального агентства. Об этом рассказали в Генкольсунстве России в Пхукете. «Вся необходимая информация о порядке репатриации погибшей была передана родителям 26 марта. В настоящий момент организацией отправки тела девочки на родину занимается уполномоченное законными представителями ритуальное агентство», — пишет сайт «74.ру» со ссылкой на информацию Генконсульства. В организации добавили, что оказывают всю возможную поддержку для ускорения процесса. По их данным, свидетельство о смерти ребенка будет заверено консульством уже сегодня. После этого ритуальное агентство и авиакомпания назначит дату транспортировки тела ребенка. Трехлетняя девочка из Челябинска, отдыхавшая вместе с родителями на Пхукете, умерла в местной больнице 26 марта. Накануне она захлебнулась в бассейне, у ребенка развилась гипоксия мозга. В челябинском минсоце сообщили, что окажут семье материальную и психологическую помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тело ребенка из Челябинска, которая захлебнулась в бассейне на одном из курортов Таиланда, будет транспортировано в Россию при помощи ритуального агентства. Об этом рассказали в Генкольсунстве России в Пхукете. «Вся необходимая информация о порядке репатриации погибшей была передана родителям 26 марта. В настоящий момент организацией отправки тела девочки на родину занимается уполномоченное законными представителями ритуальное агентство», — пишет сайт «74.ру» со ссылкой на информацию Генконсульства. В организации добавили, что оказывают всю возможную поддержку для ускорения процесса. По их данным, свидетельство о смерти ребенка будет заверено консульством уже сегодня. После этого ритуальное агентство и авиакомпания назначит дату транспортировки тела ребенка. Трехлетняя девочка из Челябинска, отдыхавшая вместе с родителями на Пхукете, умерла в местной больнице 26 марта. Накануне она захлебнулась в бассейне, у ребенка развилась гипоксия мозга. В челябинском минсоце сообщили, что окажут семье материальную и психологическую помощь.