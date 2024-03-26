26 марта 2024

Трассу М-5 в Челябинской области накрыло туманом. Видео

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Туман на автодороге М5. Челябинск, трасса, м5, дорога, туман, метеоусловия, м-5
На 1736 км автодороги Москва-Челябинск ограничена видимость Фото:

На трассе М-5 на 1736 км автодороги Москва — Уфа — Челябинск на Уреньге из-за дождя и тумана ограничена видимость. Об этом сообщили в госавтоинспекции региона.

«На 1736 км автодороги Москва-Челябинск, идут осадки в виде дождя. На участке ограничена видимость из-за тумана. Водители будьте внимательны на дорогах и неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения!», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве водителе просят быть внимательными на дорогах. Также необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

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На трассе М-5 на 1736 км автодороги Москва — Уфа — Челябинск на Уреньге из-за дождя и тумана ограничена видимость. Об этом сообщили в госавтоинспекции региона. «На 1736 км автодороги Москва-Челябинск, идут осадки в виде дождя. На участке ограничена видимость из-за тумана. Водители будьте внимательны на дорогах и неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения!», — сообщили в ведомстве. В ведомстве водителе просят быть внимательными на дорогах. Также необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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