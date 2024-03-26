На 1736 км автодороги Москва-Челябинск ограничена видимость
На трассе М-5 на 1736 км автодороги Москва — Уфа — Челябинск на Уреньге из-за дождя и тумана ограничена видимость. Об этом сообщили в госавтоинспекции региона.
«На 1736 км автодороги Москва-Челябинск, идут осадки в виде дождя. На участке ограничена видимость из-за тумана. Водители будьте внимательны на дорогах и неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения!», — сообщили в ведомстве.
В ведомстве водителе просят быть внимательными на дорогах. Также необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
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