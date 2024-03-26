Пермяки смогут наблюдать в небе комету Понса-Брукса, пролетающую раз в 71 год

Комета Понса-Брукса будет видна жителям Пермского края в апреле. Наблюдать это космическое явление земляне имеют возможность один раз за 71 год, отмечают в пермском планетарии.
«Комета принадлежит к типу Галлея с периодом обращения 71 год. В Пермском крае наилучшая видимость ожидается 10 апреля в 21:40. Проход перигелия состоится 21 апреля, при максимальном приближении к Земле на расстоянии 1,55 а. е. (232 миллиона км). Ожидается, что комета достигнет своего максимального блеска», — сообщает планетарий в соцсети «ВКонтакте».
Комета Понса-Брукса была открыта в Марсельской обсерватории в июле 1812 года Жаном-Луи Понсом. Обнаружил ее в 1883 году Уильямом Роберт Брукс. Пермякам для наблюдения за небесным телом советуют воспользоваться биноклем или телескопом.
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