26 марта 2024

Пермяки смогут наблюдать в небе комету Понса-Брукса, пролетающую раз в 71 год

© Служба новостей «URA.RU»
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Солнечное затмение. Планетарий. Челябинск., солнце, бинокль, планетарий, затмение, солнечное затмение, телескоп
Наблюдать за кометой лучше через бинокль или телескоп Фото:

Комета Понса-Брукса будет видна жителям Пермского края в апреле. Наблюдать это космическое явление земляне имеют возможность один раз за 71 год, отмечают в пермском планетарии.

«Комета принадлежит к типу Галлея с периодом обращения 71 год. В Пермском крае наилучшая видимость ожидается 10 апреля в 21:40. Проход перигелия состоится 21 апреля, при максимальном приближении к Земле на расстоянии 1,55 а. е. (232 миллиона км). Ожидается, что комета достигнет своего максимального блеска», — сообщает планетарий в соцсети «ВКонтакте».

Комета Понса-Брукса была открыта в Марсельской обсерватории в июле 1812 года Жаном-Луи Понсом. Обнаружил ее в 1883 году Уильямом Роберт Брукс. Пермякам для наблюдения за небесным телом советуют воспользоваться биноклем или телескопом.

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Комета Понса-Брукса будет видна жителям Пермского края в апреле. Наблюдать это космическое явление земляне имеют возможность один раз за 71 год, отмечают в пермском планетарии. «Комета принадлежит к типу Галлея с периодом обращения 71 год. В Пермском крае наилучшая видимость ожидается 10 апреля в 21:40. Проход перигелия состоится 21 апреля, при максимальном приближении к Земле на расстоянии 1,55 а. е. (232 миллиона км). Ожидается, что комета достигнет своего максимального блеска», — сообщает планетарий в соцсети «ВКонтакте». Комета Понса-Брукса была открыта в Марсельской обсерватории в июле 1812 года Жаном-Луи Понсом. Обнаружил ее в 1883 году Уильямом Роберт Брукс. Пермякам для наблюдения за небесным телом советуют воспользоваться биноклем или телескопом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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