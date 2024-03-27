Екатеринбургский рэпер Vacio отправился в военкомат

Рэпер Vacio (Николай Васильев, уроженец Екатеринбурга) 28 марта отправился в военкомат. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Еду в военкомат», — сказал музыкант. В своем обращении Васильев дал понять, что друзья не хотят отпускать его, приводя аналогию с влюбленными людьми, которые нуждаются друг в друге.
Рэпер уже успел пройти медкомиссию и побриться налысо. До этого музыканта не взяли в армию из-за псориаза. На службу он решил пойти, чтобы искупить свою вину после участия в «голой» вечеринке. Тогда суд постановил посадить его на 15 суток и выписал штраф в 200 тысяч рублей. Под конец срока Васильева повторно арестовали на 10 суток.
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