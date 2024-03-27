27 марта 2024

Екатеринбургский рэпер Vacio отправился в военкомат

© Служба новостей «URA.RU»
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Друзья рэпера не хотят отпускать его в армию Фото:

Рэпер Vacio (Николай Васильев, уроженец Екатеринбурга) 28 марта отправился в военкомат. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Еду в военкомат», — сказал музыкант. В своем обращении Васильев дал понять, что друзья не хотят отпускать его, приводя аналогию с влюбленными людьми, которые нуждаются друг в друге.

Рэпер уже успел пройти медкомиссию и побриться налысо. До этого музыканта не взяли в армию из-за псориаза. На службу он решил пойти, чтобы искупить свою вину после участия в «голой» вечеринке. Тогда суд постановил посадить его на 15 суток и выписал штраф в 200 тысяч рублей. Под конец срока Васильева повторно арестовали на 10 суток.

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Рэпер Vacio (Николай Васильев, уроженец Екатеринбурга) 28 марта отправился в военкомат. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Еду в военкомат», — сказал музыкант. В своем обращении Васильев дал понять, что друзья не хотят отпускать его, приводя аналогию с влюбленными людьми, которые нуждаются друг в друге. Рэпер уже успел пройти медкомиссию и побриться налысо. До этого музыканта не взяли в армию из-за псориаза. На службу он решил пойти, чтобы искупить свою вину после участия в «голой» вечеринке. Тогда суд постановил посадить его на 15 суток и выписал штраф в 200 тысяч рублей. Под конец срока Васильева повторно арестовали на 10 суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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