Основной проблемой для украинских бойцов является недостаток артиллерии и средств противовоздушной обороны (ПВО). Таким мнением поделился председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.
«Вызов, поскольку в значительных масштабах применяется артиллерия, будет заключаться в этом (в отсутствии у ВСУ необходимого количества орудий и снарядов — прим.URA.RU). И затем я бы еще сказал: противовоздушная оборона», — заявил Браун. Его слова передает журнал National Defense. Он назвал артиллерию и ПВО ключевыми средствами.
Ранее Браун заявил, что риск эскалации конфликта на Украине ниже, чем был раньше, передает телеканал 360. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не готовЫ к защите при крупном наступлении РФ, сообщает «Национальная служба новостей». Бойцы элитной бригады украинской армии обвинили Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского в поражениях и катастрофе, которые ждут армию в будущем.
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Основной проблемой для украинских бойцов является недостаток артиллерии и средств противовоздушной обороны (ПВО). Таким мнением поделился председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. «Вызов, поскольку в значительных масштабах применяется артиллерия, будет заключаться в этом (в отсутствии у ВСУ необходимого количества орудий и снарядов — прим.URA.RU). И затем я бы еще сказал: противовоздушная оборона», — заявил Браун. Его слова передает журнал National Defense. Он назвал артиллерию и ПВО ключевыми средствами. Ранее Браун заявил, что риск эскалации конфликта на Украине ниже, чем был раньше, передает телеканал 360. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не готовЫ к защите при крупном наступлении РФ, сообщает «Национальная служба новостей». Бойцы элитной бригады украинской армии обвинили Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского в поражениях и катастрофе, которые ждут армию в будущем.