Пентагон объявил о нехватке у ВСУ артиллерии и средств ПВО

29 марта 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

Чарльз Браун сообщил, что артиллерия и ПВО являются ключевыми средствами для ВСУ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основной проблемой для украинских бойцов является недостаток артиллерии и средств противовоздушной обороны (ПВО). Таким мнением поделился председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. «Вызов, поскольку в значительных масштабах применяется артиллерия, будет заключаться в этом (в отсутствии у ВСУ необходимого количества орудий и снарядов — прим.URA.RU). И затем я бы еще сказал: противовоздушная оборона», — заявил Браун. Его слова передает журнал National Defense. Он назвал артиллерию и ПВО ключевыми средствами. Ранее Браун заявил, что риск эскалации конфликта на Украине ниже, чем был раньше, передает телеканал 360. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не готовЫ к защите при крупном наступлении РФ, сообщает «Национальная служба новостей». Бойцы элитной бригады украинской армии обвинили Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского в поражениях и катастрофе, которые ждут армию в будущем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основной проблемой для украинских бойцов является недостаток артиллерии и средств противовоздушной обороны (ПВО). Таким мнением поделился председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. «Вызов, поскольку в значительных масштабах применяется артиллерия, будет заключаться в этом (в отсутствии у ВСУ необходимого количества орудий и снарядов — прим.URA.RU). И затем я бы еще сказал: противовоздушная оборона», — заявил Браун. Его слова передает журнал National Defense. Он назвал артиллерию и ПВО ключевыми средствами. Ранее Браун заявил, что риск эскалации конфликта на Украине ниже, чем был раньше, передает телеканал 360. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не готовЫ к защите при крупном наступлении РФ, сообщает «Национальная служба новостей». Бойцы элитной бригады украинской армии обвинили Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского в поражениях и катастрофе, которые ждут армию в будущем.