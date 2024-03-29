Пентагон объявил о нехватке у ВСУ артиллерии и средств ПВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боеприпасы. Западное вооружение. stock, боеприпас, артиллерия, всу,  stock
Чарльз Браун сообщил, что артиллерия и ПВО являются ключевыми средствами для ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Основной проблемой для украинских бойцов является недостаток артиллерии и средств противовоздушной обороны (ПВО). Таким мнением поделился председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.

«Вызов, поскольку в значительных масштабах применяется артиллерия, будет заключаться в этом (в отсутствии у ВСУ необходимого количества орудий и снарядов — прим.URA.RU). И затем я бы еще сказал: противовоздушная оборона», — заявил Браун. Его слова передает журнал National Defense. Он назвал артиллерию и ПВО ключевыми средствами.

Ранее Браун заявил, что риск эскалации конфликта на Украине ниже, чем был раньше, передает телеканал 360. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не готовЫ к защите при крупном наступлении РФ, сообщает «Национальная служба новостей». Бойцы элитной бригады украинской армии обвинили Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского в поражениях и катастрофе, которые ждут армию в будущем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основной проблемой для украинских бойцов является недостаток артиллерии и средств противовоздушной обороны (ПВО). Таким мнением поделился председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. «Вызов, поскольку в значительных масштабах применяется артиллерия, будет заключаться в этом (в отсутствии у ВСУ необходимого количества орудий и снарядов — прим.URA.RU). И затем я бы еще сказал: противовоздушная оборона», — заявил Браун. Его слова передает журнал National Defense. Он назвал артиллерию и ПВО ключевыми средствами. Ранее Браун заявил, что риск эскалации конфликта на Украине ниже, чем был раньше, передает телеканал 360. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не готовЫ к защите при крупном наступлении РФ, сообщает «Национальная служба новостей». Бойцы элитной бригады украинской армии обвинили Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского в поражениях и катастрофе, которые ждут армию в будущем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...