Раскаявшемуся члену ОПГ экс-советника мэра Челябинска выбрали наказание

Экс-главу челябинского МКУ «Городская среда» Грезева хотят посадить на 8 лет

Предполагаемый лидер ОПГ Петр Конарев (на фото) и еще два обвиняемых вины не признают Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взятки в челябинском МКУ «Городская среда»

Гособвинитель потребовал отправить на восемь лет в колонию строгого режима экс-директора МКУ «Городская среда» Александра Грезева. По версии следствия, он был одним из ключевых участников ОПГ, созданной советником мэра Челябинска Петром Конаревым. Об этом сообщил источник URA.RU в судебной системе после прений, прошедших в Курчатовском районном суде.

«Прокурор ходатайствовал об избрании Грезеву наказания в виде заключения в колонии строгого режима сроком в 10 лет. А также о назначении ему штрафа в размере 10 млн рублей. Адвокаты, в свою очередь, выступили за наказание, не связанное с изоляцией от общества», — рассказал инсайдер.

Оглашение приговора Грезеву должно было состояться 1 апреля. Однако его перенесли. Новая дата и время будут известны позднее.

По версии следствия, в ОПГ Конарева вошли экс-директор МКУ Грезев и два его зама: Сергей Любимов и Вадим Левченко. Их обвинили в поборах с владельцев незаконных ларьков. Якобы, получая от них деньги, они обеспечивали им покровительство при ведении бизнеса.

В ходе следствия Грезев заключил досудебное соглашение и дал показания на Конарева. Экс-советника главы Челябинск задержали на трассе в Екатеринбург. Его обвинили в коррупции и создании ОПГ, отправив в СИЗО.

Дело Грезева выделили в отдельное производство. Обвинения в адрес Конарева, Любимова и Левченко будут рассматриваться на другом процессе. Их адвокаты заявили, что следствие намеренно затягивает ознакомление с материалами дела, дожидаясь обвинительного приговора Грезеву, чтобы после этого ни у кого не осталось сомнений в виновности их клиентов.