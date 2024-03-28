28 марта 2024

В Перми на месте зала военного училища построят апарт-отель

© Служба новостей «URA.RU»
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Апартаменты в башне "Исеть" "Home Away". Екатеринбург, апартаменты
В новом здании будут апартаменты и бизнес-центр Фото:

Пермский застройщик «Пермглавснаб» намерен снести спортивный зал ВКИУ на улице Монастырская, 12/1 и построить там апарт-отель. Девелопер уже приобрел этот участок.

«Компания группы „Пермглавснаб“ стала собственником бывшего спортзала ВКИУ с участком по ул. Монастырской, 12/1. Строение, расположенное во дворах офисных комплексов, компания снесет, а на его месте возведет апартаменты с бизнес-центром», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Детали проекта пока не уточняют. Известно только, что апарт-отель будет высотой в шесть этажей. Остальная концепция объекта находится в разработке.

Ранее URA.RU рассказало, что на месте казарм ВКИУ будет построена четырехзвездочная гостиница. Власти Пермского края одобрили проект.

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Пермский застройщик «Пермглавснаб» намерен снести спортивный зал ВКИУ на улице Монастырская, 12/1 и построить там апарт-отель. Девелопер уже приобрел этот участок. «Компания группы „Пермглавснаб“ стала собственником бывшего спортзала ВКИУ с участком по ул. Монастырской, 12/1. Строение, расположенное во дворах офисных комплексов, компания снесет, а на его месте возведет апартаменты с бизнес-центром», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Детали проекта пока не уточняют. Известно только, что апарт-отель будет высотой в шесть этажей. Остальная концепция объекта находится в разработке. Ранее URA.RU рассказало, что на месте казарм ВКИУ будет построена четырехзвездочная гостиница. Власти Пермского края одобрили проект.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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