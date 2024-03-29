Полпред Якушев велел губернаторам позаботиться о многодетных семьях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Якушев. Тюмень , якушев владимир
Владимир Якушев напомнил губернаторам, что семья один из ориентиров государства Фото:

В регионах УрФО появятся дополнительные меры поддержки многодетных семей, заявил полпред президента РФ Владимир Якушев. Об этой инициативе стало известно во время совещания с губернаторами, где они обсудили социальные меры поддержки уральцев, передает пресс-служба полпредства.

«Необходимо оперативно разработать порядок и условия предоставления мер поддержки многодетным семьям и перейти к их реализации. Социальные обязательства, которые взяли на себя регионы, должны исполняться», — сказал Якушев.

Он напомнил, что семья является одним из приоритетов политики государства. Главы регионов отчитались Якушеву, что в каждом субъекте многодетные семьи стоят на учете и их информируют о полагающихся льготах: бесплатное посещение музеев и театров, льготные лекарства и субсидии на оплату коммунальных услуг. В скором времени главы регионов проработают вопрос с бесплатной школьной формой и бесплатным проездом для школьников из многодетных семей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В регионах УрФО появятся дополнительные меры поддержки многодетных семей, заявил полпред президента РФ Владимир Якушев. Об этой инициативе стало известно во время совещания с губернаторами, где они обсудили социальные меры поддержки уральцев, передает пресс-служба полпредства. «Необходимо оперативно разработать порядок и условия предоставления мер поддержки многодетным семьям и перейти к их реализации. Социальные обязательства, которые взяли на себя регионы, должны исполняться», — сказал Якушев. Он напомнил, что семья является одним из приоритетов политики государства. Главы регионов отчитались Якушеву, что в каждом субъекте многодетные семьи стоят на учете и их информируют о полагающихся льготах: бесплатное посещение музеев и театров, льготные лекарства и субсидии на оплату коммунальных услуг. В скором времени главы регионов проработают вопрос с бесплатной школьной формой и бесплатным проездом для школьников из многодетных семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...