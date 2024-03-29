Полпред Якушев велел губернаторам позаботиться о многодетных семьях

29 марта 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев напомнил губернаторам, что семья один из ориентиров государства Фото: Денис Моргунов © URA.RU В регионах УрФО появятся дополнительные меры поддержки многодетных семей, заявил полпред президента РФ Владимир Якушев. Об этой инициативе стало известно во время совещания с губернаторами, где они обсудили социальные меры поддержки уральцев, передает пресс-служба полпредства. «Необходимо оперативно разработать порядок и условия предоставления мер поддержки многодетным семьям и перейти к их реализации. Социальные обязательства, которые взяли на себя регионы, должны исполняться», — сказал Якушев. Он напомнил, что семья является одним из приоритетов политики государства. Главы регионов отчитались Якушеву, что в каждом субъекте многодетные семьи стоят на учете и их информируют о полагающихся льготах: бесплатное посещение музеев и театров, льготные лекарства и субсидии на оплату коммунальных услуг. В скором времени главы регионов проработают вопрос с бесплатной школьной формой и бесплатным проездом для школьников из многодетных семей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В регионах УрФО появятся дополнительные меры поддержки многодетных семей, заявил полпред президента РФ Владимир Якушев. Об этой инициативе стало известно во время совещания с губернаторами, где они обсудили социальные меры поддержки уральцев, передает пресс-служба полпредства. «Необходимо оперативно разработать порядок и условия предоставления мер поддержки многодетным семьям и перейти к их реализации. Социальные обязательства, которые взяли на себя регионы, должны исполняться», — сказал Якушев. Он напомнил, что семья является одним из приоритетов политики государства. Главы регионов отчитались Якушеву, что в каждом субъекте многодетные семьи стоят на учете и их информируют о полагающихся льготах: бесплатное посещение музеев и театров, льготные лекарства и субсидии на оплату коммунальных услуг. В скором времени главы регионов проработают вопрос с бесплатной школьной формой и бесплатным проездом для школьников из многодетных семей.