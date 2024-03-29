Полпред Якушев велел губернаторам позаботиться о многодетных семьях

В регионах УрФО появятся дополнительные меры поддержки многодетных семей, заявил полпред президента РФ Владимир Якушев. Об этой инициативе стало известно во время совещания с губернаторами, где они обсудили социальные меры поддержки уральцев, передает пресс-служба полпредства.
«Необходимо оперативно разработать порядок и условия предоставления мер поддержки многодетным семьям и перейти к их реализации. Социальные обязательства, которые взяли на себя регионы, должны исполняться», — сказал Якушев.
Он напомнил, что семья является одним из приоритетов политики государства. Главы регионов отчитались Якушеву, что в каждом субъекте многодетные семьи стоят на учете и их информируют о полагающихся льготах: бесплатное посещение музеев и театров, льготные лекарства и субсидии на оплату коммунальных услуг. В скором времени главы регионов проработают вопрос с бесплатной школьной формой и бесплатным проездом для школьников из многодетных семей.
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