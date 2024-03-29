Минобороны РФ показало, как «Ураганами» ровняет с землей опорные пункты ВСУ

29 марта 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

РСЗО «Ураган» атакует украинские опорные пункты на большом расстоянии, передает Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные при помощи реактивных систем залпового огня «Ураган» уничтожают опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ), ровняя их с землей. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Приморский „Ураган“ ровняет с землей опорные пункты ВСУ на южно-донецком направлении», — отмечают в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в их telegram-канале. Отмечается, что при помощи своих атак российские военные уничтожают не только личный украинский состав, но и склады с вооружением, а также технику противника. Для эффективного уничтожения сил противника в арсенале российских военных появились новые смертоносные бомбы. Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич подчеркнул, что теперь ВС РФ могут использовать планирующие бомбы. Они запускаются с РСЗО. Такие атаки наносят урон по большему диапазону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные при помощи реактивных систем залпового огня «Ураган» уничтожают опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ), ровняя их с землей. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Приморский „Ураган“ ровняет с землей опорные пункты ВСУ на южно-донецком направлении», — отмечают в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в их telegram-канале. Отмечается, что при помощи своих атак российские военные уничтожают не только личный украинский состав, но и склады с вооружением, а также технику противника. Для эффективного уничтожения сил противника в арсенале российских военных появились новые смертоносные бомбы. Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич подчеркнул, что теперь ВС РФ могут использовать планирующие бомбы. Они запускаются с РСЗО. Такие атаки наносят урон по большему диапазону.