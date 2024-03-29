Минобороны РФ показало, как «Ураганами» ровняет с землей опорные пункты ВСУ

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Вооруженные силы РФ. stock, залп, выстрел, смерч, артиллерия, ураган, рсзо,  stock
РСЗО «Ураган» атакует украинские опорные пункты на большом расстоянии, передает Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные при помощи реактивных систем залпового огня «Ураган» уничтожают опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ), ровняя их с землей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Приморский „Ураган“ ровняет с землей опорные пункты ВСУ на южно-донецком направлении», — отмечают в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в их telegram-канале. Отмечается, что при помощи своих атак российские военные уничтожают не только личный украинский состав, но и склады с вооружением, а также технику противника.

Для эффективного уничтожения сил противника в арсенале российских военных появились новые смертоносные бомбы. Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич подчеркнул, что теперь ВС РФ могут использовать планирующие бомбы. Они запускаются с РСЗО. Такие атаки наносят урон по большему диапазону.

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Российские военные при помощи реактивных систем залпового огня «Ураган» уничтожают опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ), ровняя их с землей. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Приморский „Ураган“ ровняет с землей опорные пункты ВСУ на южно-донецком направлении», — отмечают в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в их telegram-канале. Отмечается, что при помощи своих атак российские военные уничтожают не только личный украинский состав, но и склады с вооружением, а также технику противника. Для эффективного уничтожения сил противника в арсенале российских военных появились новые смертоносные бомбы. Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич подчеркнул, что теперь ВС РФ могут использовать планирующие бомбы. Они запускаются с РСЗО. Такие атаки наносят урон по большему диапазону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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