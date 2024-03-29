Пермяк пытался убить заказчицу, чью квартиру ремонтировал

В Краснокамске Пермского края 37-летний мастер отделочных работ пытался убить заказчицу, чью квартиру ремонтировал. Его приговорили к восьми годам лишения свободы, сообщается на сайте Краснокамского городского суда.
«Особенностью данного процесса стало участие коллегии присяжных заседателей. В конце декабря 2022 года мужчина напал на женщину, чью квартиру ремонтировал ранее, и нанес ей острым предметом не менее 12 ранений», — сообщается на сайте суда.
Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Также постановили взыскать в пользу потерпевшей 500 тысяч рублей.
Как пишет издание Properm.ru, крики потерпевшей услышала соседка, которая и спугнула мужчину. В суде отмечали, что мужчина пошел на преступление, так как якобы не хотел отчитываться за ремонт квартиры.
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В Краснокамске Пермского края 37-летний мастер отделочных работ пытался убить заказчицу, чью квартиру ремонтировал. Его приговорили к восьми годам лишения свободы, сообщается на сайте Краснокамского городского суда. «Особенностью данного процесса стало участие коллегии присяжных заседателей. В конце декабря 2022 года мужчина напал на женщину, чью квартиру ремонтировал ранее, и нанес ей острым предметом не менее 12 ранений», — сообщается на сайте суда. Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Также постановили взыскать в пользу потерпевшей 500 тысяч рублей. Как пишет издание Properm.ru, крики потерпевшей услышала соседка, которая и спугнула мужчину. В суде отмечали, что мужчина пошел на преступление, так как якобы не хотел отчитываться за ремонт квартиры.