29 марта 2024

Пермяк пытался убить заказчицу, чью квартиру ремонтировал

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по уголовному делу экс-главы УФНС Касьяненко и адвокату Чернову Владимиру. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебное дело
Суд приговорил пермяка к восьми годам лишения свободы Фото:

В Краснокамске Пермского края 37-летний мастер отделочных работ пытался убить заказчицу, чью квартиру ремонтировал. Его приговорили к восьми годам лишения свободы, сообщается на сайте Краснокамского городского суда.

«Особенностью данного процесса стало участие коллегии присяжных заседателей. В конце декабря 2022 года мужчина напал на женщину, чью квартиру ремонтировал ранее, и нанес ей острым предметом не менее 12 ранений», — сообщается на сайте суда.

Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Также постановили взыскать в пользу потерпевшей 500 тысяч рублей.

Как пишет издание Properm.ru, крики потерпевшей услышала соседка, которая и спугнула мужчину. В суде отмечали, что мужчина пошел на преступление, так как якобы не хотел отчитываться за ремонт квартиры.

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В Краснокамске Пермского края 37-летний мастер отделочных работ пытался убить заказчицу, чью квартиру ремонтировал. Его приговорили к восьми годам лишения свободы, сообщается на сайте Краснокамского городского суда. «Особенностью данного процесса стало участие коллегии присяжных заседателей. В конце декабря 2022 года мужчина напал на женщину, чью квартиру ремонтировал ранее, и нанес ей острым предметом не менее 12 ранений», — сообщается на сайте суда. Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Также постановили взыскать в пользу потерпевшей 500 тысяч рублей. Как пишет издание Properm.ru, крики потерпевшей услышала соседка, которая и спугнула мужчину. В суде отмечали, что мужчина пошел на преступление, так как якобы не хотел отчитываться за ремонт квартиры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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