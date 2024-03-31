Онколог рассказал о главных симптомах рака почек

Онколог Иванов: при раке почек цвет мочи становится темным
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной центр детской эндокринологии при областной детской клинической больнице. Екатеринбург, медицина, медицинский работник, врач, доктор, медик, лечащий врач
При раке почек появляется боль в этой области, рассказал врач Антон Иванов Фото:

Одним из симптомов рака почек может быть темный цвет мочи. Об этом рассказал онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов.

«Меняется цвет мочи — она ставится темной, в ней может появляться примесь крови», — рассказал Иванов, передает ChitaMedia. Он добавил, что при раке появляется боль в области почек, которая дополняется повышением давления.

По словам онколога, заболевание может сопровождаться резкой потерей веса, усталостью, потливостью и лихорадкой. При возникновении этих симптомов необходимо срочно обратиться к врачу, заключил он.

Люди, которые ведут здоровый образ жизни и придерживаются правильного питания, реже сталкиваются с раком. Ранее URA.RU рассказывало, какие продукты стоит есть, чтобы защититься от онкологических заболеваний.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одним из симптомов рака почек может быть темный цвет мочи. Об этом рассказал онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов. «Меняется цвет мочи — она ставится темной, в ней может появляться примесь крови», — рассказал Иванов, передает ChitaMedia. Он добавил, что при раке появляется боль в области почек, которая дополняется повышением давления. По словам онколога, заболевание может сопровождаться резкой потерей веса, усталостью, потливостью и лихорадкой. При возникновении этих симптомов необходимо срочно обратиться к врачу, заключил он. Люди, которые ведут здоровый образ жизни и придерживаются правильного питания, реже сталкиваются с раком. Ранее URA.RU рассказывало, какие продукты стоит есть, чтобы защититься от онкологических заболеваний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...