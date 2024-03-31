Онколог рассказал о главных симптомах рака почек

Одним из симптомов рака почек может быть темный цвет мочи. Об этом рассказал онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов.
«Меняется цвет мочи — она ставится темной, в ней может появляться примесь крови», — рассказал Иванов, передает ChitaMedia. Он добавил, что при раке появляется боль в области почек, которая дополняется повышением давления.
По словам онколога, заболевание может сопровождаться резкой потерей веса, усталостью, потливостью и лихорадкой. При возникновении этих симптомов необходимо срочно обратиться к врачу, заключил он.
Люди, которые ведут здоровый образ жизни и придерживаются правильного питания, реже сталкиваются с раком. Ранее URA.RU рассказывало, какие продукты стоит есть, чтобы защититься от онкологических заболеваний.
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