Онколог рассказал о главных симптомах рака почек

Онколог Иванов: при раке почек цвет мочи становится темным

31 марта 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

При раке почек появляется боль в этой области, рассказал врач Антон Иванов Фото: Анна Майорова © URA.RU Одним из симптомов рака почек может быть темный цвет мочи. Об этом рассказал онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов. «Меняется цвет мочи — она ставится темной, в ней может появляться примесь крови», — рассказал Иванов, передает ChitaMedia. Он добавил, что при раке появляется боль в области почек, которая дополняется повышением давления. По словам онколога, заболевание может сопровождаться резкой потерей веса, усталостью, потливостью и лихорадкой. При возникновении этих симптомов необходимо срочно обратиться к врачу, заключил он. Люди, которые ведут здоровый образ жизни и придерживаются правильного питания, реже сталкиваются с раком. Ранее URA.RU рассказывало, какие продукты стоит есть, чтобы защититься от онкологических заболеваний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одним из симптомов рака почек может быть темный цвет мочи. Об этом рассказал онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов. «Меняется цвет мочи — она ставится темной, в ней может появляться примесь крови», — рассказал Иванов, передает ChitaMedia. Он добавил, что при раке появляется боль в области почек, которая дополняется повышением давления. По словам онколога, заболевание может сопровождаться резкой потерей веса, усталостью, потливостью и лихорадкой. При возникновении этих симптомов необходимо срочно обратиться к врачу, заключил он. Люди, которые ведут здоровый образ жизни и придерживаются правильного питания, реже сталкиваются с раком. Ранее URA.RU рассказывало, какие продукты стоит есть, чтобы защититься от онкологических заболеваний.