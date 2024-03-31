31 марта 2024

Telegram запустил программу монетизации каналов

© Служба новостей «URA.RU»
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Приложение Telegram. Екатеринбуг, мессенджер, telegram, приложение
Монетизация вводится для владельцев каналов с аудиторией свыше 1000 подписчиков Фото:

Telegram запускает программу монетизации для владельцев каналов с аудиторией свыше 1000 подписчиков. Об этом объявлено в официальном блоге мессенджера.

«Авторы Telegram-каналов теперь могут получить 50% дохода от рекламы, которая в них отображается», — указывается в блоге. Доходы будут начисляться в криптовалюте Toncoin и могут быть использованы как для вывода средств, так и для оплаты услуг внутри платформы, включая рекламу, покупку уникальных адресов или участие в розыгрышах премиум-подписки.

Однако стоит отметить, что новая функция монетизации не будет доступна в России, Украине, Израиле и Палестине — в этих странах реклама на базе TON не будет показываться. Причины такого ограничения в релизе не уточняются. Там подчеркнули, что Telegram обещает не использовать личные данные пользователей для таргетирования рекламы.

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Telegram запускает программу монетизации для владельцев каналов с аудиторией свыше 1000 подписчиков. Об этом объявлено в официальном блоге мессенджера. «Авторы Telegram-каналов теперь могут получить 50% дохода от рекламы, которая в них отображается», — указывается в блоге. Доходы будут начисляться в криптовалюте Toncoin и могут быть использованы как для вывода средств, так и для оплаты услуг внутри платформы, включая рекламу, покупку уникальных адресов или участие в розыгрышах премиум-подписки. Однако стоит отметить, что новая функция монетизации не будет доступна в России, Украине, Израиле и Палестине — в этих странах реклама на базе TON не будет показываться. Причины такого ограничения в релизе не уточняются. Там подчеркнули, что Telegram обещает не использовать личные данные пользователей для таргетирования рекламы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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