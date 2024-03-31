Telegram запустил программу монетизации каналов

01 апреля 2024 в 00:32 Размер текста - 17 +

Монетизация вводится для владельцев каналов с аудиторией свыше 1000 подписчиков Фото: Анна Майорова © URA.RU Telegram запускает программу монетизации для владельцев каналов с аудиторией свыше 1000 подписчиков. Об этом объявлено в официальном блоге мессенджера. «Авторы Telegram-каналов теперь могут получить 50% дохода от рекламы, которая в них отображается», — указывается в блоге. Доходы будут начисляться в криптовалюте Toncoin и могут быть использованы как для вывода средств, так и для оплаты услуг внутри платформы, включая рекламу, покупку уникальных адресов или участие в розыгрышах премиум-подписки. Однако стоит отметить, что новая функция монетизации не будет доступна в России, Украине, Израиле и Палестине — в этих странах реклама на базе TON не будет показываться. Причины такого ограничения в релизе не уточняются. Там подчеркнули, что Telegram обещает не использовать личные данные пользователей для таргетирования рекламы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram запускает программу монетизации для владельцев каналов с аудиторией свыше 1000 подписчиков. Об этом объявлено в официальном блоге мессенджера. «Авторы Telegram-каналов теперь могут получить 50% дохода от рекламы, которая в них отображается», — указывается в блоге. Доходы будут начисляться в криптовалюте Toncoin и могут быть использованы как для вывода средств, так и для оплаты услуг внутри платформы, включая рекламу, покупку уникальных адресов или участие в розыгрышах премиум-подписки. Однако стоит отметить, что новая функция монетизации не будет доступна в России, Украине, Израиле и Палестине — в этих странах реклама на базе TON не будет показываться. Причины такого ограничения в релизе не уточняются. Там подчеркнули, что Telegram обещает не использовать личные данные пользователей для таргетирования рекламы.