В Челябинске около зоопарка возведут центр акушерства и гинекологи. Скрин

01 апреля 2024 в 19:26 Размер текста - 17 +

Нежилое здание рядом с зоопарком реконструируют под центр акушерства и гинекологии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Центральном районе Челябинска около зоопарка недалеко от «Уральской молнии» появится новый центр акушерства и гинекологи. О предоставлении разрешения на использование земельного участка для размещения центра, сообщается на сайте мэрии Челябинска. «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков объекта капитального строительства. Реконструкция нежилого здания для размещения центра акушерства и гинекологии в рекреационно-спортивной зоне по улице Труда в Центральном районе города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии. Инициатором проекта является ООО «Спорт Урал». Площадь земельного участка, предназначенного под размещение центра акушерства и гинекологии, составляет 5 600 квадратных метров. В начале 2024 года проект был одобрен челябинцами на публичных слушаниях. В ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания не поступили. При этом комиссией было высказано замечание об отсутствии мероприятий, предусмотренных в целях компенсации озеленения. Предоставить разрешение было решено при условии предоставления документов, подтверждающих выполнение мероприятий по компенсации озеленения. Площадь земельного участка, предназначенного под размещение центра акушерства и гинекологии, составляет 5 600 квадратных метров Скрин: кадастровая карта города Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Центральном районе Челябинска около зоопарка недалеко от «Уральской молнии» появится новый центр акушерства и гинекологи. О предоставлении разрешения на использование земельного участка для размещения центра, сообщается на сайте мэрии Челябинска. «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков объекта капитального строительства. Реконструкция нежилого здания для размещения центра акушерства и гинекологии в рекреационно-спортивной зоне по улице Труда в Центральном районе города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии. Инициатором проекта является ООО «Спорт Урал». Площадь земельного участка, предназначенного под размещение центра акушерства и гинекологии, составляет 5 600 квадратных метров. В начале 2024 года проект был одобрен челябинцами на публичных слушаниях. В ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания не поступили. При этом комиссией было высказано замечание об отсутствии мероприятий, предусмотренных в целях компенсации озеленения. Предоставить разрешение было решено при условии предоставления документов, подтверждающих выполнение мероприятий по компенсации озеленения.