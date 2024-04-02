Власти просят пермяков не переживать из-за атаки беспилотников в Татарстане

Жителей Пермского края попросили сохранять спокойствие после атак БПЛА в Татарстане. Региональные власти принимают необходимые меры, чтобы обезопасить население, рассказали в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края.
«Органами власти и силовыми ведомствами субъекта принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности населения и территорий Пермского края. В ведомстве просят жителей сохранять спокойствие», — сообщили в министерстве.
В пресс-службе ведомства добавили, что в Пермском крае еще с октября 2022 года введем режим «базовой готовности». Это значит, что в регионе усилена охрана общественного порядка, военных и государственных объектов, а также объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, работу транспорта, коммуникаций, энергетики, объектов, представляющих опасность для жизни людей и окружающей среды. Кроме этого для быстрого реагирования на возможные угрозы создали оперативный штаб. В него входят главный федеральный инспектор по Пермскому краю, руководители региональных МВД, МЧС, ФСБ, надзорных ведомств, правительства и администрации губернатора региона, а также других органов власти.
Ранее стало известно, что 2 апреля беспилотники атаковали Елабугу и Нижнекамск. Пострадали семь человек.
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Жителей Пермского края попросили сохранять спокойствие после атак БПЛА в Татарстане. Региональные власти принимают необходимые меры, чтобы обезопасить население, рассказали в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края. «Органами власти и силовыми ведомствами субъекта принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности населения и территорий Пермского края. В ведомстве просят жителей сохранять спокойствие», — сообщили в министерстве. В пресс-службе ведомства добавили, что в Пермском крае еще с октября 2022 года введем режим «базовой готовности». Это значит, что в регионе усилена охрана общественного порядка, военных и государственных объектов, а также объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, работу транспорта, коммуникаций, энергетики, объектов, представляющих опасность для жизни людей и окружающей среды. Кроме этого для быстрого реагирования на возможные угрозы создали оперативный штаб. В него входят главный федеральный инспектор по Пермскому краю, руководители региональных МВД, МЧС, ФСБ, надзорных ведомств, правительства и администрации губернатора региона, а также других органов власти. Ранее стало известно, что 2 апреля беспилотники атаковали Елабугу и Нижнекамск. Пострадали семь человек.