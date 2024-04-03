Парк Маяковского отбивается от свердловской прокуратуры, на кону — миллионы

03 апреля 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

Впереди еще множество судов по одной и той же претензии прокуратуры (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского выиграл первый суд у свердловской прокуратуры в рамках большого спора на десятки миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте арбитража. Впереди — еще десять процессов. Новость по теме Мэр Екатеринбурга вступился перед прокуратурой за свой любимый парк Свои иски — к парку и предпринимателям, торгующим там едой и развлечениями, — прокуратура подала в декабре. Ей не понравилось, что предприниматели платят не в городской бюджет, как все остальные уличные торговцы Екатеринбурга, а напрямую парку. Эта схема с так называемыми «агентскими» договорами была разработана несколько лет назад — из-за того, что ЦПКиО не может сдавать землю в аренду ввиду законодательных ограничений. Это объяснение прокуратуру не устроило, она, обнаружив коррупционные риски, потребовала разорвать договоры, которые составляют основу успешной экономической модели парка, позволяют ему не обременять городской бюджет. Заседания несколько раз откладывались. 29 марта рассматривался иск прокуратуры к ЦПКиО и предпринимательнице Бушмановой Людмиле Анатольевне. «В иске прокуратуры Свердловской области отказать полностью», — сказано в картотеке. То есть договор парка с арендатором расторгнут не будет. Во всяком случае пока — ведь впереди апелляция. По данным агентства, остальные процессы отложили, пока не завершится этот. Суду нужен прецедент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского выиграл первый суд у свердловской прокуратуры в рамках большого спора на десятки миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте арбитража. Впереди — еще десять процессов. Свои иски — к парку и предпринимателям, торгующим там едой и развлечениями, — прокуратура подала в декабре. Ей не понравилось, что предприниматели платят не в городской бюджет, как все остальные уличные торговцы Екатеринбурга, а напрямую парку. Эта схема с так называемыми «агентскими» договорами была разработана несколько лет назад — из-за того, что ЦПКиО не может сдавать землю в аренду ввиду законодательных ограничений. Это объяснение прокуратуру не устроило, она, обнаружив коррупционные риски, потребовала разорвать договоры, которые составляют основу успешной экономической модели парка, позволяют ему не обременять городской бюджет. Заседания несколько раз откладывались. 29 марта рассматривался иск прокуратуры к ЦПКиО и предпринимательнице Бушмановой Людмиле Анатольевне. «В иске прокуратуры Свердловской области отказать полностью», — сказано в картотеке. То есть договор парка с арендатором расторгнут не будет. Во всяком случае пока — ведь впереди апелляция. По данным агентства, остальные процессы отложили, пока не завершится этот. Суду нужен прецедент.