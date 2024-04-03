Бизнесмена из ХМАО атаковали в суде из-за китайских игрушек

04 апреля 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

Предприниматель получил серию судебных исков от правообладателей из-за китайских игрушек Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Предприниматель из Нижневартовска Ориф Бобоев получил серию судебных исков от правообладателей из-за китайских игрушек. Бизнесмен рассказал URA.RU, что его обвиняют в продаже контрафактной продукции и требуют денежных компенсаций. «У меня магазин одноразовой посуды, хозтоваров и других мелочей. В продаже у нас было немного игрушек. Кто-то их купил, а через некоторое время мне позвонили неизвестные. Они сказали, что представляют правообладателя и что подали на меня в суд из-за нарушения прав. Сказали, что я продаю контрафакт», — рассказал агентству Бобоев. Бизнесмену предложили заключить мировое соглашение и выплатить компенсацию. Однако после урегулирования ситуации с ним связалась другая организация с аналогичными требованиями. Уже сейчас бизнесмен потерпел убытки более чем на 200 тысяч рублей, а его счета арестовали. По словам предпринимателя, сами организации, которые на него вышли, находятся в Екатеринбурге и Красноярске. А от имени правообладателя из Китая действую по доверенности. «Полагаю, что в действиях этих людей имеет место завуалированное вымогательство и сговор», — считает предприниматель. Бизнесмен уже обратился с жалобами в Следственный комитет, прокуратуру, а также к уполномоченному по правам предпринимателей Югры. Агентство попросило ведомства прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы не поступили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприниматель из Нижневартовска Ориф Бобоев получил серию судебных исков от правообладателей из-за китайских игрушек. Бизнесмен рассказал URA.RU, что его обвиняют в продаже контрафактной продукции и требуют денежных компенсаций. «У меня магазин одноразовой посуды, хозтоваров и других мелочей. В продаже у нас было немного игрушек. Кто-то их купил, а через некоторое время мне позвонили неизвестные. Они сказали, что представляют правообладателя и что подали на меня в суд из-за нарушения прав. Сказали, что я продаю контрафакт», — рассказал агентству Бобоев. Бизнесмену предложили заключить мировое соглашение и выплатить компенсацию. Однако после урегулирования ситуации с ним связалась другая организация с аналогичными требованиями. Уже сейчас бизнесмен потерпел убытки более чем на 200 тысяч рублей, а его счета арестовали. По словам предпринимателя, сами организации, которые на него вышли, находятся в Екатеринбурге и Красноярске. А от имени правообладателя из Китая действую по доверенности. «Полагаю, что в действиях этих людей имеет место завуалированное вымогательство и сговор», — считает предприниматель. Бизнесмен уже обратился с жалобами в Следственный комитет, прокуратуру, а также к уполномоченному по правам предпринимателей Югры. Агентство попросило ведомства прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы не поступили.