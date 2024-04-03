03 апреля 2024

Бизнесмена из ХМАО атаковали в суде из-за китайских игрушек

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприниматель получил серию судебных исков от правообладателей из-за китайских игрушек Фото:

Предприниматель из Нижневартовска Ориф Бобоев получил серию судебных исков от правообладателей из-за китайских игрушек. Бизнесмен рассказал URA.RU, что его обвиняют в продаже контрафактной продукции и требуют денежных компенсаций.

«У меня магазин одноразовой посуды, хозтоваров и других мелочей. В продаже у нас было немного игрушек. Кто-то их купил, а через некоторое время мне позвонили неизвестные. Они сказали, что представляют правообладателя и что подали на меня в суд из-за нарушения прав. Сказали, что я продаю контрафакт», — рассказал агентству Бобоев.

Бизнесмену предложили заключить мировое соглашение и выплатить компенсацию. Однако после урегулирования ситуации с ним связалась другая организация с аналогичными требованиями. Уже сейчас бизнесмен потерпел убытки более чем на 200 тысяч рублей, а его счета арестовали.

По словам предпринимателя, сами организации, которые на него вышли, находятся в Екатеринбурге и Красноярске. А от имени правообладателя из Китая действую по доверенности. «Полагаю, что в действиях этих людей имеет место завуалированное вымогательство и сговор», — считает предприниматель.

Бизнесмен уже обратился с жалобами в Следственный комитет, прокуратуру, а также к уполномоченному по правам предпринимателей Югры. Агентство попросило ведомства прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы не поступили.

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Предприниматель из Нижневартовска Ориф Бобоев получил серию судебных исков от правообладателей из-за китайских игрушек. Бизнесмен рассказал URA.RU, что его обвиняют в продаже контрафактной продукции и требуют денежных компенсаций. «У меня магазин одноразовой посуды, хозтоваров и других мелочей. В продаже у нас было немного игрушек. Кто-то их купил, а через некоторое время мне позвонили неизвестные. Они сказали, что представляют правообладателя и что подали на меня в суд из-за нарушения прав. Сказали, что я продаю контрафакт», — рассказал агентству Бобоев. Бизнесмену предложили заключить мировое соглашение и выплатить компенсацию. Однако после урегулирования ситуации с ним связалась другая организация с аналогичными требованиями. Уже сейчас бизнесмен потерпел убытки более чем на 200 тысяч рублей, а его счета арестовали. По словам предпринимателя, сами организации, которые на него вышли, находятся в Екатеринбурге и Красноярске. А от имени правообладателя из Китая действую по доверенности. «Полагаю, что в действиях этих людей имеет место завуалированное вымогательство и сговор», — считает предприниматель. Бизнесмен уже обратился с жалобами в Следственный комитет, прокуратуру, а также к уполномоченному по правам предпринимателей Югры. Агентство попросило ведомства прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы не поступили.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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