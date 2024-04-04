Совладелец миасской «Солнечной долины» получит льготный кредит на новую канатную дорогу

Льготный кредит на приобретение и монтаж канатной дороги на курорте «Солнечная долина» в Миассе Челябинской области получит компания ООО «Стрела». Одним из собственников фирмы является челябинский бизнесмен и совладелец ГЛК «Солнечная долина» Олег Сиротин. О выделении средств на подвесную канатную дорогу сообщили в Министерстве экономического развития РФ.
«В России отбор по программе льготного кредитования прошли десять объектов. В их числе приобретение и монтаж пассажирской подвесной канатной дороги на курорте „Солнечная долина“ в Челябинской области. Возведением дороги займется компания ООО „Стрела“», — сообщается на сайте.
Согласно сервису «Сбис», Олег Сиротин владеет гостиницей «Парк Тургояк» (51%), ООО Золотой пляж (76%), ГЛК «Солнечная долина» (65%), ГЛЦ «Солнечная долина», Школой путешествий Федора Конюхова (50%). Ранее челябинскому бизнесмену в Миассе разрешили построить спортивный отель «Пальмира 3». Проект получил положительное заключение госэкспертизы в 2022 году.
Всего по России отбор по программе прошли десять проектов по строительству аквапарков, девять проектов по созданию инфраструктуры горнолыжных комплексов и три проекта по строительству круглогодичных парков развлечений. Их общее количество посетителей планируется на уровне 21,8 млн человек в год. Объем кредитного портфеля на развитие всех туристических объектов по РФ составит более 101 млрд рублей.
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