Совладелец миасской «Солнечной долины» получит льготный кредит на новую канатную дорогу

Канатную дорогу на курорте в Миассе построят на деньги Минэкономразвития РФ

05 апреля 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

Льготный кредит на канатную дорогу в «Солнечной долине» бизнесмен получит от Минэкономразвития РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Льготный кредит на приобретение и монтаж канатной дороги на курорте «Солнечная долина» в Миассе Челябинской области получит компания ООО «Стрела». Одним из собственников фирмы является челябинский бизнесмен и совладелец ГЛК «Солнечная долина» Олег Сиротин. О выделении средств на подвесную канатную дорогу сообщили в Министерстве экономического развития РФ. «В России отбор по программе льготного кредитования прошли десять объектов. В их числе приобретение и монтаж пассажирской подвесной канатной дороги на курорте „Солнечная долина“ в Челябинской области. Возведением дороги займется компания ООО „Стрела“», — сообщается на сайте. Согласно сервису «Сбис», Олег Сиротин владеет гостиницей «Парк Тургояк» (51%), ООО Золотой пляж (76%), ГЛК «Солнечная долина» (65%), ГЛЦ «Солнечная долина», Школой путешествий Федора Конюхова (50%). Ранее челябинскому бизнесмену в Миассе разрешили построить спортивный отель «Пальмира 3». Проект получил положительное заключение госэкспертизы в 2022 году. Всего по России отбор по программе прошли десять проектов по строительству аквапарков, девять проектов по созданию инфраструктуры горнолыжных комплексов и три проекта по строительству круглогодичных парков развлечений. Их общее количество посетителей планируется на уровне 21,8 млн человек в год. Объем кредитного портфеля на развитие всех туристических объектов по РФ составит более 101 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Льготный кредит на приобретение и монтаж канатной дороги на курорте «Солнечная долина» в Миассе Челябинской области получит компания ООО «Стрела». Одним из собственников фирмы является челябинский бизнесмен и совладелец ГЛК «Солнечная долина» Олег Сиротин. О выделении средств на подвесную канатную дорогу сообщили в Министерстве экономического развития РФ. «В России отбор по программе льготного кредитования прошли десять объектов. В их числе приобретение и монтаж пассажирской подвесной канатной дороги на курорте „Солнечная долина“ в Челябинской области. Возведением дороги займется компания ООО „Стрела“», — сообщается на сайте. Согласно сервису «Сбис», Олег Сиротин владеет гостиницей «Парк Тургояк» (51%), ООО Золотой пляж (76%), ГЛК «Солнечная долина» (65%), ГЛЦ «Солнечная долина», Школой путешествий Федора Конюхова (50%). Ранее челябинскому бизнесмену в Миассе разрешили построить спортивный отель «Пальмира 3». Проект получил положительное заключение госэкспертизы в 2022 году. Всего по России отбор по программе прошли десять проектов по строительству аквапарков, девять проектов по созданию инфраструктуры горнолыжных комплексов и три проекта по строительству круглогодичных парков развлечений. Их общее количество посетителей планируется на уровне 21,8 млн человек в год. Объем кредитного портфеля на развитие всех туристических объектов по РФ составит более 101 млрд рублей.