04 апреля 2024

Совладелец миасской «Солнечной долины» получит льготный кредит на новую канатную дорогу

Канатную дорогу на курорте в Миассе построят на деньги Минэкономразвития РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гонка героев - Новая высота на горе Белая. Нижний Тагил, гора белая, природа урала, канатная дорога
Льготный кредит на канатную дорогу в «Солнечной долине» бизнесмен получит от Минэкономразвития РФ Фото:

Льготный кредит на приобретение и монтаж канатной дороги на курорте «Солнечная долина» в Миассе Челябинской области получит компания ООО «Стрела». Одним из собственников фирмы является челябинский бизнесмен и совладелец ГЛК «Солнечная долина» Олег Сиротин. О выделении средств на подвесную канатную дорогу сообщили в Министерстве экономического развития РФ.

«В России отбор по программе льготного кредитования прошли десять объектов. В их числе приобретение и монтаж пассажирской подвесной канатной дороги на курорте „Солнечная долина“ в Челябинской области. Возведением дороги займется компания ООО „Стрела“», — сообщается на сайте.

Согласно сервису «Сбис», Олег Сиротин владеет гостиницей «Парк Тургояк» (51%), ООО Золотой пляж (76%), ГЛК «Солнечная долина» (65%), ГЛЦ «Солнечная долина», Школой путешествий Федора Конюхова (50%). Ранее челябинскому бизнесмену в Миассе разрешили построить спортивный отель «Пальмира 3». Проект получил положительное заключение госэкспертизы в 2022 году.

Всего по России отбор по программе прошли десять проектов по строительству аквапарков, девять проектов по созданию инфраструктуры горнолыжных комплексов и три проекта по строительству круглогодичных парков развлечений. Их общее количество посетителей планируется на уровне 21,8 млн человек в год. Объем кредитного портфеля на развитие всех туристических объектов по РФ составит более 101 млрд рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Льготный кредит на приобретение и монтаж канатной дороги на курорте «Солнечная долина» в Миассе Челябинской области получит компания ООО «Стрела». Одним из собственников фирмы является челябинский бизнесмен и совладелец ГЛК «Солнечная долина» Олег Сиротин. О выделении средств на подвесную канатную дорогу сообщили в Министерстве экономического развития РФ. «В России отбор по программе льготного кредитования прошли десять объектов. В их числе приобретение и монтаж пассажирской подвесной канатной дороги на курорте „Солнечная долина“ в Челябинской области. Возведением дороги займется компания ООО „Стрела“», — сообщается на сайте. Согласно сервису «Сбис», Олег Сиротин владеет гостиницей «Парк Тургояк» (51%), ООО Золотой пляж (76%), ГЛК «Солнечная долина» (65%), ГЛЦ «Солнечная долина», Школой путешествий Федора Конюхова (50%). Ранее челябинскому бизнесмену в Миассе разрешили построить спортивный отель «Пальмира 3». Проект получил положительное заключение госэкспертизы в 2022 году. Всего по России отбор по программе прошли десять проектов по строительству аквапарков, девять проектов по созданию инфраструктуры горнолыжных комплексов и три проекта по строительству круглогодичных парков развлечений. Их общее количество посетителей планируется на уровне 21,8 млн человек в год. Объем кредитного портфеля на развитие всех туристических объектов по РФ составит более 101 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...