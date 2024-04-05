В Нижнем Тагиле (Свердловская область) были запущены асфальтовые заводы. Первые тонны продукции пошли на ремонт ям на самых востребованных участках дорог, рассказал мэр города Владислав Пинаев.
«Тагилдорстрой и УБТ-Сервис запустили сегодня асфальтовые заводы. Первые тонны свежего асфальта пошли на ямочный ремонт самых востребованных участков дорог, где выявились дефекты после зимы», — написал Пинаев на своей странице «ВКонтакте».
Он уточнил, что официальный старт дорожно-строительного сезона будет зависеть от погодных условий, однако его программа уже готова. Также в городе продолжится реализация проекта «Безопасные качественные дороги», в рамках которого в Нижнем Тагиле с 2019 года отремонтировали больше 80 объектов.
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