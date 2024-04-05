05 апреля 2024

В Нижнем Тагиле запустили асфальтовые заводы. Видео

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Испорченное граффити Покраса Лампаса на Площади Первой Пятилетки. Екатеринбург, асфальт, граффити, стенограффия, покрас лампас
В первую очередь были залатаны ямы на ключевых участках дорог Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) были запущены асфальтовые заводы. Первые тонны продукции пошли на ремонт ям на самых востребованных участках дорог, рассказал мэр города Владислав Пинаев.

«Тагилдорстрой и УБТ-Сервис запустили сегодня асфальтовые заводы. Первые тонны свежего асфальта пошли на ямочный ремонт самых востребованных участков дорог, где выявились дефекты после зимы», — написал Пинаев на своей странице «ВКонтакте».

Он уточнил, что официальный старт дорожно-строительного сезона будет зависеть от погодных условий, однако его программа уже готова. Также в городе продолжится реализация проекта «Безопасные качественные дороги», в рамках которого в Нижнем Тагиле с 2019 года отремонтировали больше 80 объектов.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) были запущены асфальтовые заводы. Первые тонны продукции пошли на ремонт ям на самых востребованных участках дорог, рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Тагилдорстрой и УБТ-Сервис запустили сегодня асфальтовые заводы. Первые тонны свежего асфальта пошли на ямочный ремонт самых востребованных участков дорог, где выявились дефекты после зимы», — написал Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Он уточнил, что официальный старт дорожно-строительного сезона будет зависеть от погодных условий, однако его программа уже готова. Также в городе продолжится реализация проекта «Безопасные качественные дороги», в рамках которого в Нижнем Тагиле с 2019 года отремонтировали больше 80 объектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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