В центре Екатеринбурга на три месяца перекроют улицу

08 апреля 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Дорогу закроют 27 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге с 27 апреля по 27 июля закроют движение для транспорта по улице Боевых дружин. На участке будут устанавливать тепловую сеть, рассказали в пресс-службе мэрии. «Специалисты «СЗ «УГМК — Застройщик» закроют движение транспорта по улице Боевых дружин, от улицы Октябрьской революции до улицы Февральской революции, с 27 апреля по 27 июля», — сказано в сообщении. На закрытых участках появятся соответствующие знаки. Схема движения общественного транспорта не изменится. Строители просят горожан заранее планировать маршрут передвижения. Также в Мичуринском районе Екатеринбурга больше чем на полтора года перекроют улицу Карасьевскую. На данном участке будут проходить строительные и ремонтные работы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге с 27 апреля по 27 июля закроют движение для транспорта по улице Боевых дружин. На участке будут устанавливать тепловую сеть, рассказали в пресс-службе мэрии. «Специалисты «СЗ «УГМК — Застройщик» закроют движение транспорта по улице Боевых дружин, от улицы Октябрьской революции до улицы Февральской революции, с 27 апреля по 27 июля», — сказано в сообщении. На закрытых участках появятся соответствующие знаки. Схема движения общественного транспорта не изменится. Строители просят горожан заранее планировать маршрут передвижения. Также в Мичуринском районе Екатеринбурга больше чем на полтора года перекроют улицу Карасьевскую. На данном участке будут проходить строительные и ремонтные работы.