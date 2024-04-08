В центре Екатеринбурга на три месяца перекроют улицу

В Екатеринбурге с 27 апреля по 27 июля закроют движение для транспорта по улице Боевых дружин. На участке будут устанавливать тепловую сеть, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Специалисты «СЗ «УГМК — Застройщик» закроют движение транспорта по улице Боевых дружин, от улицы Октябрьской революции до улицы Февральской революции, с 27 апреля по 27 июля», — сказано в сообщении. На закрытых участках появятся соответствующие знаки.
Схема движения общественного транспорта не изменится. Строители просят горожан заранее планировать маршрут передвижения.
Также в Мичуринском районе Екатеринбурга больше чем на полтора года перекроют улицу Карасьевскую. На данном участке будут проходить строительные и ремонтные работы.
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