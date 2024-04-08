В Каменске-Уральском парня развели на деньги с помощью секс-услуг

«Девушка по вызову» выманила у парня 20 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 19-летний парень решил воспользоваться «любовью по вызову», но в итоге остался без денег. Сообщили в пресс-службе МВД.



«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — приводит слова ведомства E1.ru.



Для того чтобы найти компанию на ночь, парень зашел в интернет, где и нашел номер «агентства». По телефону девушка заявила, что услуги стоят пять с половиной тысяч рублей. Молодой человек перевел сумму, но девушка на другом конце сказала, что деньги не пришли и парень повторил перевод еще несколько раз. В сумме мошенники выманили у свердловчанина 20 тысяч рублей.