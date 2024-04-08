08 апреля 2024

В Каменске-Уральском парня развели на деньги с помощью секс-услуг

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«Девушка по вызову» выманила у парня 20 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 19-летний парень решил воспользоваться «любовью по вызову», но в итоге остался без денег. Сообщили в пресс-службе МВД.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — приводит слова ведомства E1.ru.

Для того чтобы найти компанию на ночь, парень зашел в интернет, где и нашел номер «агентства». По телефону девушка заявила, что услуги стоят пять с половиной тысяч рублей. Молодой человек перевел сумму, но девушка на другом конце сказала, что деньги не пришли и парень повторил перевод еще несколько раз. В сумме мошенники выманили у свердловчанина 20 тысяч рублей.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) 19-летний парень решил воспользоваться «любовью по вызову», но в итоге остался без денег. Сообщили в пресс-службе МВД. «По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — приводит слова ведомства E1.ru. Для того чтобы найти компанию на ночь, парень зашел в интернет, где и нашел номер «агентства». По телефону девушка заявила, что услуги стоят пять с половиной тысяч рублей. Молодой человек перевел сумму, но девушка на другом конце сказала, что деньги не пришли и парень повторил перевод еще несколько раз. В сумме мошенники выманили у свердловчанина 20 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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