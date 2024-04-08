08 апреля 2024

Роспотребнадзор предупредил пермяков об угрозе распространения инфекций в период паводка

Роспотребнадзор: паводок грозит распространением инфекций в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд Роспотребнадзора в "Пятёрочке". Магнитогорск, шампанское, алкоголь, роспотребнадзор
В ведомстве рекомендуют жителям соблюдать правила личной гигиены и употреблять чистую воду Фото:

Паводок в Пермском крае может спровоцировать риск распространения инфекций. Об этом предупреждает управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Ведомство в Telegram напомнило о простых правилах, чтобы избежать заражения.

«В сезон паводка возрастают риски возникновения и распространения инфекций (отравлений). Мы рекомендуем жителям соблюдать правила личной гигиены; использовать для питья только кипяченую или бутилированную воду; ни в коем случае не пить воду из источников, попавших в зону подтопления (колодцы, скважины)», — пояснили в ведомстве. Помимо этого необходимо исключить из употребления продукты, которые подверглись затоплению и имеют следы поедания грызунами.

После схода воды необходимо провести санитарную обработку придомовых участков, а загрязненную посуду, и мебель и предметы следует обработать с помощью дезинфицирующих средств. По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, затопление угрожает 15 населенным пунктам в крае. В ведомстве рекомендовали жителям подготовиться к встрече со стихией.

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Паводок в Пермском крае может спровоцировать риск распространения инфекций. Об этом предупреждает управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Ведомство в Telegram напомнило о простых правилах, чтобы избежать заражения. «В сезон паводка возрастают риски возникновения и распространения инфекций (отравлений). Мы рекомендуем жителям соблюдать правила личной гигиены; использовать для питья только кипяченую или бутилированную воду; ни в коем случае не пить воду из источников, попавших в зону подтопления (колодцы, скважины)», — пояснили в ведомстве. Помимо этого необходимо исключить из употребления продукты, которые подверглись затоплению и имеют следы поедания грызунами. После схода воды необходимо провести санитарную обработку придомовых участков, а загрязненную посуду, и мебель и предметы следует обработать с помощью дезинфицирующих средств. По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, затопление угрожает 15 населенным пунктам в крае. В ведомстве рекомендовали жителям подготовиться к встрече со стихией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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