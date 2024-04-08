Роспотребнадзор предупредил пермяков об угрозе распространения инфекций в период паводка

Паводок в Пермском крае может спровоцировать риск распространения инфекций. Об этом предупреждает управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Ведомство в Telegram напомнило о простых правилах, чтобы избежать заражения.
«В сезон паводка возрастают риски возникновения и распространения инфекций (отравлений). Мы рекомендуем жителям соблюдать правила личной гигиены; использовать для питья только кипяченую или бутилированную воду; ни в коем случае не пить воду из источников, попавших в зону подтопления (колодцы, скважины)», — пояснили в ведомстве. Помимо этого необходимо исключить из употребления продукты, которые подверглись затоплению и имеют следы поедания грызунами.
После схода воды необходимо провести санитарную обработку придомовых участков, а загрязненную посуду, и мебель и предметы следует обработать с помощью дезинфицирующих средств. По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, затопление угрожает 15 населенным пунктам в крае. В ведомстве рекомендовали жителям подготовиться к встрече со стихией.
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Паводок в Пермском крае может спровоцировать риск распространения инфекций. Об этом предупреждает управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Ведомство в Telegram напомнило о простых правилах, чтобы избежать заражения. «В сезон паводка возрастают риски возникновения и распространения инфекций (отравлений). Мы рекомендуем жителям соблюдать правила личной гигиены; использовать для питья только кипяченую или бутилированную воду; ни в коем случае не пить воду из источников, попавших в зону подтопления (колодцы, скважины)», — пояснили в ведомстве. Помимо этого необходимо исключить из употребления продукты, которые подверглись затоплению и имеют следы поедания грызунами. После схода воды необходимо провести санитарную обработку придомовых участков, а загрязненную посуду, и мебель и предметы следует обработать с помощью дезинфицирующих средств. По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, затопление угрожает 15 населенным пунктам в крае. В ведомстве рекомендовали жителям подготовиться к встрече со стихией.