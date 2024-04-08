Роспотребнадзор предупредил пермяков об угрозе распространения инфекций в период паводка

Роспотребнадзор: паводок грозит распространением инфекций в Пермском крае

09 апреля 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

В ведомстве рекомендуют жителям соблюдать правила личной гигиены и употреблять чистую воду Фото: Илья Московец © URA.RU Паводок в Пермском крае может спровоцировать риск распространения инфекций. Об этом предупреждает управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Ведомство в Telegram напомнило о простых правилах, чтобы избежать заражения. «В сезон паводка возрастают риски возникновения и распространения инфекций (отравлений). Мы рекомендуем жителям соблюдать правила личной гигиены; использовать для питья только кипяченую или бутилированную воду; ни в коем случае не пить воду из источников, попавших в зону подтопления (колодцы, скважины)», — пояснили в ведомстве. Помимо этого необходимо исключить из употребления продукты, которые подверглись затоплению и имеют следы поедания грызунами. После схода воды необходимо провести санитарную обработку придомовых участков, а загрязненную посуду, и мебель и предметы следует обработать с помощью дезинфицирующих средств. По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, затопление угрожает 15 населенным пунктам в крае. В ведомстве рекомендовали жителям подготовиться к встрече со стихией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Паводок в Пермском крае может спровоцировать риск распространения инфекций. Об этом предупреждает управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Ведомство в Telegram напомнило о простых правилах, чтобы избежать заражения. «В сезон паводка возрастают риски возникновения и распространения инфекций (отравлений). Мы рекомендуем жителям соблюдать правила личной гигиены; использовать для питья только кипяченую или бутилированную воду; ни в коем случае не пить воду из источников, попавших в зону подтопления (колодцы, скважины)», — пояснили в ведомстве. Помимо этого необходимо исключить из употребления продукты, которые подверглись затоплению и имеют следы поедания грызунами. После схода воды необходимо провести санитарную обработку придомовых участков, а загрязненную посуду, и мебель и предметы следует обработать с помощью дезинфицирующих средств. По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, затопление угрожает 15 населенным пунктам в крае. В ведомстве рекомендовали жителям подготовиться к встрече со стихией.