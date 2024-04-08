Развлечения Культура Челябинцы раскупили все билеты на концерт пианиста Дениса Мацуева 09 апреля 2024 в 11:20 Размер текста - 17 + В Челябинске не осталось билетов на концерт Дениса Мацуева, который посвящен памяти Абдурахманову Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске не осталось билетов на концерт «Денис Мацуев представляет…» Сонатный вечер, который пройдет 11 апреля. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс. «Свободных мест на концерт „Денис Мацуев представляет…“ Сонатный вечер — нет», — сообщается на сайте касс. Совместно в Мацуевым в концертной программе участвует скрипач Владимир Спиваков. Пианист выступит в Челябинске в честь одноименного XIII Международного фестиваля «Денис Мацуев представляет…», который начался 8 апреля. По инициативе маэстро в этом году концерты будут посвящены памяти музыканту и основателю Государственного симфонического оркестра Челябинской области — Адику Абдурахманову, который ушел из жизни 19 февраля 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске не осталось билетов на концерт «Денис Мацуев представляет…» Сонатный вечер, который пройдет 11 апреля. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс. «Свободных мест на концерт „Денис Мацуев представляет…“ Сонатный вечер — нет», — сообщается на сайте касс. Совместно в Мацуевым в концертной программе участвует скрипач Владимир Спиваков. Пианист выступит в Челябинске в честь одноименного XIII Международного фестиваля «Денис Мацуев представляет…», который начался 8 апреля. По инициативе маэстро в этом году концерты будут посвящены памяти музыканту и основателю Государственного симфонического оркестра Челябинской области — Адику Абдурахманову, который ушел из жизни 19 февраля 2024 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям