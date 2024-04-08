Происшествия Таможенники поймали екатеринбуржца, вывозившего 18 млн рублей в Грузию. Фото 09 апреля 2024 в 12:31 Размер текста - 17 + Задержанный собирался купить премиальный автомобиль в Грузии Фото: Алексей Гущин © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники задержали 20-летнего парня, который пытался вывезти 18 млн рублей в Грузию для покупки машины. Возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы. «Мужчину с 18 миллионами остановили на „зеленом коридоре“» — следует из сообщения. Задержанный пояснил, что получил деньги от продажи бизнеса своей матери — карьер по добыче полезных ископаемых. В Грузии он собирался купить премиальный автомобиль. Без декларирования разрешено вывозить сумму, не превышающую 10 тысяч долларов. «По факту контрабанды наличных в особо крупном размере инспекторы возбудили уголовное дело», — отметили в ведомстве. telegram-канал «ФТС России | ProТаможню» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники задержали 20-летнего парня, который пытался вывезти 18 млн рублей в Грузию для покупки машины. Возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы. «Мужчину с 18 миллионами остановили на „зеленом коридоре“» — следует из сообщения. Задержанный пояснил, что получил деньги от продажи бизнеса своей матери — карьер по добыче полезных ископаемых. В Грузии он собирался купить премиальный автомобиль. Без декларирования разрешено вывозить сумму, не превышающую 10 тысяч долларов. «По факту контрабанды наличных в особо крупном размере инспекторы возбудили уголовное дело», — отметили в ведомстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям