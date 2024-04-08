В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники задержали 20-летнего парня, который пытался вывезти 18 млн рублей в Грузию для покупки машины. Возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы.
«Мужчину с 18 миллионами остановили на „зеленом коридоре“» — следует из сообщения. Задержанный пояснил, что получил деньги от продажи бизнеса своей матери — карьер по добыче полезных ископаемых. В Грузии он собирался купить премиальный автомобиль.
Без декларирования разрешено вывозить сумму, не превышающую 10 тысяч долларов. «По факту контрабанды наличных в особо крупном размере инспекторы возбудили уголовное дело», — отметили в ведомстве.
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