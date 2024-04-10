В полиции рассказали о геймере, задержанном в компьютерном клубе Нижнего Тагила. Фото

У свердловчанина, задержанного в компьютерном клубе, был напарник

10 апреля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

У задержанного геймера был напарник Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU После ареста 21-летнего жителя Нижнего Тагила, которого поймали в компьютерном клубе, 19-летний парень написал на него заявление в полицию из-за вымогательства денег под угрозой расправы в 2022 году. Как оказалось, у задержанного был напарник, которого уже поймали, рассказали URA.RU в нижнетагильской полиции. «В полицию с заявлением обратился 19-летний парень, сообщив, что еще в декабре 2022 года у него вымогали деньги, обвиняя в торговле наркотиками, к чему тот не имел никакого отношения. Незнакомцы, применяя насилие, угрожали расправой, два дня удерживая в квартире. Тогда, опасаясь за свое здоровье и жизнь, парень, отдав вымогателям 45 тысяч, не решился обратиться за помощью в правоохранительные органы. Сделал это только после того, как узнал, что его обидчики арестованы», — следует из сообщения. Силовики установили преступников. Ими оказались 26-летний и 21-летний мужчины, которые находятся в СИЗО. Первого арестовали за разбойное нападение. Второй ранее уже был осужден за грабеж и привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и нахождение в наркотическом состоянии. Возбуждены уголовные дела, которые направлены в суды Нижнего Тагила. В настоящее время силовики проверяют мужчин на причастность к другим преступлениям. Полицейские при силовой поддержке ОМОНа взяли 22-летнего юношу на прошлой неделе в компьютерном клубе, когда тот играл в Counter-Strike. Эпизод, который ему вменяют, был совершен в 2022 году. Юноша, которого задержали в компьютерном клубе Фото: пресс-группа полиции Нижнего Тагила Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После ареста 21-летнего жителя Нижнего Тагила, которого поймали в компьютерном клубе, 19-летний парень написал на него заявление в полицию из-за вымогательства денег под угрозой расправы в 2022 году. Как оказалось, у задержанного был напарник, которого уже поймали, рассказали URA.RU в нижнетагильской полиции. «В полицию с заявлением обратился 19-летний парень, сообщив, что еще в декабре 2022 года у него вымогали деньги, обвиняя в торговле наркотиками, к чему тот не имел никакого отношения. Незнакомцы, применяя насилие, угрожали расправой, два дня удерживая в квартире. Тогда, опасаясь за свое здоровье и жизнь, парень, отдав вымогателям 45 тысяч, не решился обратиться за помощью в правоохранительные органы. Сделал это только после того, как узнал, что его обидчики арестованы», — следует из сообщения. Силовики установили преступников. Ими оказались 26-летний и 21-летний мужчины, которые находятся в СИЗО. Первого арестовали за разбойное нападение. Второй ранее уже был осужден за грабеж и привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и нахождение в наркотическом состоянии. Возбуждены уголовные дела, которые направлены в суды Нижнего Тагила. В настоящее время силовики проверяют мужчин на причастность к другим преступлениям. Полицейские при силовой поддержке ОМОНа взяли 22-летнего юношу на прошлой неделе в компьютерном клубе, когда тот играл в Counter-Strike. Эпизод, который ему вменяют, был совершен в 2022 году.