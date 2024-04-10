Свердловчанина, задержанного во время игры в Counter-Strike, отправили в СИЗО

10 апреля 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Задержанный будет за решеткой до июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 22-летнего Андрея Г. по прозвищу Цыган отправили в СИЗО, сообщили URA.RU в Ленинском районном суде. Парня обвиняют в грабеже. Он был задержан в компьютерном клубе, когда играл в Counter-Strike. Под стражей Цыган будет находиться до 2 июня. Его адвокат не подавал апелляцию на это решение, уточнили в инстанции. Полицейские при силовой поддержке ОМОНа взяли юношу на прошлой неделе. Эпизод, который ему вменяют, был совершен в 2022 году. Однако заявление на парня было написано недавно, говорил ранее инсайдер URA.RU. Цыган уже привлекался по административным статьям. К примеру, за тонировку, езду без госномеров и нарушение ПДД. Осенью прошлого года он стал случайным очевидцем ссоры между тагильским участковым Максимом Мунгаловым и подростком. Причиной конфликта, предположительно, стало то, что школьник оскорбил родственницу силовика. Сам мальчик уверяет, что Мунгалов угрожал ему расправой. После этого полицейский попал под проверку, а Цыган был арестован на 15 суток. Против него было возбуждено дело за избиение сотрудника МВД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 22-летнего Андрея Г. по прозвищу Цыган отправили в СИЗО, сообщили URA.RU в Ленинском районном суде. Парня обвиняют в грабеже. Он был задержан в компьютерном клубе, когда играл в Counter-Strike. Под стражей Цыган будет находиться до 2 июня. Его адвокат не подавал апелляцию на это решение, уточнили в инстанции. Полицейские при силовой поддержке ОМОНа взяли юношу на прошлой неделе. Эпизод, который ему вменяют, был совершен в 2022 году. Однако заявление на парня было написано недавно, говорил ранее инсайдер URA.RU. Цыган уже привлекался по административным статьям. К примеру, за тонировку, езду без госномеров и нарушение ПДД. Осенью прошлого года он стал случайным очевидцем ссоры между тагильским участковым Максимом Мунгаловым и подростком. Причиной конфликта, предположительно, стало то, что школьник оскорбил родственницу силовика. Сам мальчик уверяет, что Мунгалов угрожал ему расправой. После этого полицейский попал под проверку, а Цыган был арестован на 15 суток. Против него было возбуждено дело за избиение сотрудника МВД.