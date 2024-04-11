В Екатеринбурге студентки обвинили охранника общежития в домогательствах. Скрин

11 апреля 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

Студентки боятся выходить из общежития из-за охранника Фото: Денис Моргунов © URA.RU Студентки Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) обвинили охранника общежития в сексуальных домогательствах на протяжении полугода. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Он у меня пытался выудить номер телефона несколько раз. Открыто говорил, что пытается за мной ухаживать и возраст для него не помеха. Рассказывал пошлые анекдоты с намеками, выслеживал. Я долгое время боялась выходить из общаги из-за него», — передает telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости» слова учащейся, отмечая, что это продолжается в течении полугода. По словам другой студентки, мужчина заводил ее в комнату и говорил, как хочет расцеловать. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в университет. На момент публикации ответ получить не удалось. telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости» Скрин: telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости» Скрин: telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости» Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студентки Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) обвинили охранника общежития в сексуальных домогательствах на протяжении полугода. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Он у меня пытался выудить номер телефона несколько раз. Открыто говорил, что пытается за мной ухаживать и возраст для него не помеха. Рассказывал пошлые анекдоты с намеками, выслеживал. Я долгое время боялась выходить из общаги из-за него», — передает telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости» слова учащейся, отмечая, что это продолжается в течении полугода. По словам другой студентки, мужчина заводил ее в комнату и говорил, как хочет расцеловать. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в университет. На момент публикации ответ получить не удалось.