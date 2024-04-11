В Екатеринбурге студентки обвинили охранника общежития в домогательствах. Скрин

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Волонтёры и викторина. Тюмень , охранник, охрана
Студентки боятся выходить из общежития из-за охранника Фото:

Студентки Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) обвинили охранника общежития в сексуальных домогательствах на протяжении полугода. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Он у меня пытался выудить номер телефона несколько раз. Открыто говорил, что пытается за мной ухаживать и возраст для него не помеха. Рассказывал пошлые анекдоты с намеками, выслеживал. Я долгое время боялась выходить из общаги из-за него», — передает telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости» слова учащейся, отмечая, что это продолжается в течении полугода. По словам другой студентки, мужчина заводил ее в комнату и говорил, как хочет расцеловать.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в университет. На момент публикации ответ получить не удалось.

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Студентки Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) обвинили охранника общежития в сексуальных домогательствах на протяжении полугода. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Он у меня пытался выудить номер телефона несколько раз. Открыто говорил, что пытается за мной ухаживать и возраст для него не помеха. Рассказывал пошлые анекдоты с намеками, выслеживал. Я долгое время боялась выходить из общаги из-за него», — передает telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости» слова учащейся, отмечая, что это продолжается в течении полугода. По словам другой студентки, мужчина заводил ее в комнату и говорил, как хочет расцеловать. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в университет. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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