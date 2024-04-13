Подростки с петардами держат в страхе жителей района в Нижнем Тагиле

14 апреля 2024 в 22:27 Размер текста - 17 +

Подростки взрывают петарды рядом со школой (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижнем Тагиле на Вагонке подростки бросают петарды прямо под ноги прохожим. Об этом сообщил очевидец. «Окунева, 45, рядом со школой № 87 школьники балуются петардами, пугая народ… Так вот идешь себе и вдруг резкий оглушительный хлопок прямо под ногами. Страшно, как бомбануло. Меня саму чуть инфаркт не хватил, а им видите ли весело», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». В комментариях горожане предлагают запретить продажу петард несовершеннолетним. Многие эту идею поддерживают. «Да вообще запретить надо. Какая от них польза?» — задается вопросом подписчик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле на Вагонке подростки бросают петарды прямо под ноги прохожим. Об этом сообщил очевидец. «Окунева, 45, рядом со школой № 87 школьники балуются петардами, пугая народ… Так вот идешь себе и вдруг резкий оглушительный хлопок прямо под ногами. Страшно, как бомбануло. Меня саму чуть инфаркт не хватил, а им видите ли весело», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». В комментариях горожане предлагают запретить продажу петард несовершеннолетним. Многие эту идею поддерживают. «Да вообще запретить надо. Какая от них польза?» — задается вопросом подписчик.