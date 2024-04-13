13 апреля 2024

Подростки с петардами держат в страхе жителей района в Нижнем Тагиле

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Город и жители. Тюмень, подростки, школьники, молодежь
Подростки взрывают петарды рядом со школой (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле на Вагонке подростки бросают петарды прямо под ноги прохожим. Об этом сообщил очевидец.

«Окунева, 45, рядом со школой № 87 школьники балуются петардами, пугая народ… Так вот идешь себе и вдруг резкий оглушительный хлопок прямо под ногами. Страшно, как бомбануло. Меня саму чуть инфаркт не хватил, а им видите ли весело», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

В комментариях горожане предлагают запретить продажу петард несовершеннолетним. Многие эту идею поддерживают. «Да вообще запретить надо. Какая от них польза?» — задается вопросом подписчик.

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В Нижнем Тагиле на Вагонке подростки бросают петарды прямо под ноги прохожим. Об этом сообщил очевидец. «Окунева, 45, рядом со школой № 87 школьники балуются петардами, пугая народ… Так вот идешь себе и вдруг резкий оглушительный хлопок прямо под ногами. Страшно, как бомбануло. Меня саму чуть инфаркт не хватил, а им видите ли весело», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». В комментариях горожане предлагают запретить продажу петард несовершеннолетним. Многие эту идею поддерживают. «Да вообще запретить надо. Какая от них польза?» — задается вопросом подписчик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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