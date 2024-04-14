Челябинский золотодобытчик судится с Ростехнадзором из-за смерти рабочего

«Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) вице-спикера заксобрания Челябинской области Константина Струкова судится с Ростехнадзором из-за смерти рабочего. Как URA.RU заявил руководитель Уральского управления Ростехнадзора Андрей Таранов, выявлены нарушения требований промышленной безопасности.
«В 2023 году в ПАО „ЮГК“ произошел несчастный случай со смертельным исходом. Комиссией по расследованию несчастного случая выявлены нарушения требований промышленной безопасности, приведшие к несчастному случаю», — рассказал Таранов.
Приведшие к трагедии обстоятельства Ростехнадзор изучил, поскольку ЮГК является поднадзорной организацией ведомства. По результатам расследования юрлицо привлекли к административной ответственности. Как следует из материалов суда, был выписан миллионный штраф. Компания обратилась в суд, не согласившись с наказанием.
Судебный спор начался в декабре 2023 года. Решение суд вынес в апреле. В требованиях пересмотреть размер наказания юристам ЮГК отказали.
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