Челябинский золотодобытчик судится с Ростехнадзором из-за смерти рабочего

Компания Константина Струкова получила миллионный штраф из-за смерти рабочего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) вице-спикера заксобрания Челябинской области Константина Струкова судится с Ростехнадзором из-за смерти рабочего. Как URA.RU заявил руководитель Уральского управления Ростехнадзора Андрей Таранов, выявлены нарушения требований промышленной безопасности.

«В 2023 году в ПАО „ЮГК“ произошел несчастный случай со смертельным исходом. Комиссией по расследованию несчастного случая выявлены нарушения требований промышленной безопасности, приведшие к несчастному случаю», — рассказал Таранов.

Приведшие к трагедии обстоятельства Ростехнадзор изучил, поскольку ЮГК является поднадзорной организацией ведомства. По результатам расследования юрлицо привлекли к административной ответственности. Как следует из материалов суда, был выписан миллионный штраф. Компания обратилась в суд, не согласившись с наказанием.

Судебный спор начался в декабре 2023 года. Решение суд вынес в апреле. В требованиях пересмотреть размер наказания юристам ЮГК отказали.