14 апреля 2024

Мальчика, выпавшего из окна в Екатеринбурге, обижали в школе

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, учеба, школьная форма, мальчик, образование, школьник с рюкзаком
Ребенку было 12 лет (архивное фото) Фото:

Двенадцатилетнего Кирилла (имя изменено), тело которого нашли днем 11 апреля у многоэтажки на Новгородцевой в Екатеринбурге, якобы обижали сверстники, сообщила URA.RU школьница, знавшая мальчика. Он учился в 151-й школе.

«Мы были в параллельных классах. [Кирилл] учился отлично, но его обижали просто так. Зажимали толпой, обзывали. Почему это делали, не понимаю», — пояснила собеседница агентства. По ее словам, у Кирилла были друзья, но за него никто не заступался.

В 151-ю школу Кирилл попал только в этом году. До этого он четыре года учился в 150-й, добавила ученица. Она описывает его, как доброго и отзывчивого человека. «Кирилл занимался карате, но я не видела, чтобы он когда-то с кем-то дрался в школе», — заключила собеседница.

Другой инсайдер ранее говорил, что в день трагедии маму ребенка вызывали в школу. Якобы из-за того, что Кирилл подрался со старшеклассниками. В учреждении отказываются давать комментарии по теме. Подробно не высказываются и в СУ СК по Свердловской области. После смерти мальчика было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ).

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Двенадцатилетнего Кирилла (имя изменено), тело которого нашли днем 11 апреля у многоэтажки на Новгородцевой в Екатеринбурге, якобы обижали сверстники, сообщила URA.RU школьница, знавшая мальчика. Он учился в 151-й школе. «Мы были в параллельных классах. [Кирилл] учился отлично, но его обижали просто так. Зажимали толпой, обзывали. Почему это делали, не понимаю», — пояснила собеседница агентства. По ее словам, у Кирилла были друзья, но за него никто не заступался. В 151-ю школу Кирилл попал только в этом году. До этого он четыре года учился в 150-й, добавила ученица. Она описывает его, как доброго и отзывчивого человека. «Кирилл занимался карате, но я не видела, чтобы он когда-то с кем-то дрался в школе», — заключила собеседница. Другой инсайдер ранее говорил, что в день трагедии маму ребенка вызывали в школу. Якобы из-за того, что Кирилл подрался со старшеклассниками. В учреждении отказываются давать комментарии по теме. Подробно не высказываются и в СУ СК по Свердловской области. После смерти мальчика было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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