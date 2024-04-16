Путин поговорил с президентом Ирана об эскалации конфликта с Израилем

16 апреля 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

Путин впервые созвонился с Раиси после недавних ударов между Израилем и Ираном Фото: Сайт Президента России Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахимом Раиси провели телефонные переговоры после ударов Израиля по иранскому консульству. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. «Путин и Раиси в телефонном разговоре обсудили обстановку на Ближнем Востоке после удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске и ответных мер Тегерана», — говорится на официальном сайте Кремля. Путин заявил, что надеется на сдержанность обеих сторон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахимом Раиси провели телефонные переговоры после ударов Израиля по иранскому консульству. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. «Путин и Раиси в телефонном разговоре обсудили обстановку на Ближнем Востоке после удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске и ответных мер Тегерана», — говорится на официальном сайте Кремля. Путин заявил, что надеется на сдержанность обеих сторон.