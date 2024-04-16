Путин поговорил с президентом Ирана об эскалации конфликта с Израилем

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Путин впервые созвонился с Раиси после недавних ударов между Израилем и Ираном Фото:

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахимом Раиси провели телефонные переговоры после ударов Израиля по иранскому консульству. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Путин и Раиси в телефонном разговоре обсудили обстановку на Ближнем Востоке после удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске и ответных мер Тегерана», — говорится на официальном сайте Кремля. Путин заявил, что надеется на сдержанность обеих сторон.

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Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахимом Раиси провели телефонные переговоры после ударов Израиля по иранскому консульству. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. «Путин и Раиси в телефонном разговоре обсудили обстановку на Ближнем Востоке после удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске и ответных мер Тегерана», — говорится на официальном сайте Кремля. Путин заявил, что надеется на сдержанность обеих сторон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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