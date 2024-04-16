Путин поговорил с президентом Ирана об эскалации конфликта с Израилем

Путин впервые созвонился с Раиси после недавних ударов между Израилем и Ираном
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахимом Раиси провели телефонные переговоры после ударов Израиля по иранскому консульству. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Путин и Раиси в телефонном разговоре обсудили обстановку на Ближнем Востоке после удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске и ответных мер Тегерана», —
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