Полицейский попытался купить машину за билеты «банка приколов»

17 апреля 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

На сотрудника полиции, который попытался оплатить машину билетами «банка приколов», будет возбуждено уголовное дело Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Андрей Дворниченко из Белгородской области попытался при покупке оплатить машину Toyota Avensis билетами «банка приколов». Из общей суммы денег 20 пятитысячных купюр были именно оттуда. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Полицейский хотел купить автомобиль за 600 тысяч рублей. Он договорился с продавцом, что оплата будет проходить частями, так как машина находилась под арестом. «В марте Дворниченко отдал последнюю часть в 100 тысяч рублей и укатил в закат, оставив продавца в недоумении. Дело в том, что 20 пятитысячных купюр были из банка приколов», — передает telegram-канал. В результате, продавец машины обратился в полицию. Дворниченко был уволен из МВД 27 марта. Также на него будет возбуждено уголовное дело за мошенничество. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Андрей Дворниченко из Белгородской области попытался при покупке оплатить машину Toyota Avensis билетами «банка приколов». Из общей суммы денег 20 пятитысячных купюр были именно оттуда. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Полицейский хотел купить автомобиль за 600 тысяч рублей. Он договорился с продавцом, что оплата будет проходить частями, так как машина находилась под арестом. «В марте Дворниченко отдал последнюю часть в 100 тысяч рублей и укатил в закат, оставив продавца в недоумении. Дело в том, что 20 пятитысячных купюр были из банка приколов», — передает telegram-канал. В результате, продавец машины обратился в полицию. Дворниченко был уволен из МВД 27 марта. Также на него будет возбуждено уголовное дело за мошенничество.