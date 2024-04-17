У школьницы, которую нашли мертвой в Екатеринбурге, были проблемы

17 апреля 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

Девочке было 15 лет (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За год до смерти 15-летняя школьница Вероника (имя изменено), тело которой нашли в одной из екатеринбургских квартир, сильно изменилась в худшую сторону. У нее, по словам подруги, появились проблемы из-за новых отношений. «Вероника была хорошей девочкой, отзывчивой. Но, говорят, за последний год сильно изменилась в худшую сторону. <…> У нее мальчик был, она с ним часто ссорилась, из-за этого и проблемы появлялись. Он ветреным был. Иногда она и с родителями ругалась», — сказала URA.RU знакомая усопшей. Собеседница добавила, что Вероника часто проводила время с детьми и очень любила младшего брата. «Всегда старалась помочь и поддержать. Жалко, что так внезапно все случилось», — заключила она. Тело ребенка нашли 14 апреля. Накануне она вместе с 16-летней подругой якобы распивали спиртное во дворе на Уралмаше. Ночевать Вероника отправилась к подруге. Утром та не смогла ее разбудить. Приехавшие на место ЧП медики лишь констатировали смерть школьницы. Известно, что она имела хроническое неврологическое заболевание. В СУ СК по Свердловской области официально не комментируют случившееся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За год до смерти 15-летняя школьница Вероника (имя изменено), тело которой нашли в одной из екатеринбургских квартир, сильно изменилась в худшую сторону. У нее, по словам подруги, появились проблемы из-за новых отношений. «Вероника была хорошей девочкой, отзывчивой. Но, говорят, за последний год сильно изменилась в худшую сторону. <…> У нее мальчик был, она с ним часто ссорилась, из-за этого и проблемы появлялись. Он ветреным был. Иногда она и с родителями ругалась», — сказала URA.RU знакомая усопшей. Собеседница добавила, что Вероника часто проводила время с детьми и очень любила младшего брата. «Всегда старалась помочь и поддержать. Жалко, что так внезапно все случилось», — заключила она. Тело ребенка нашли 14 апреля. Накануне она вместе с 16-летней подругой якобы распивали спиртное во дворе на Уралмаше. Ночевать Вероника отправилась к подруге. Утром та не смогла ее разбудить. Приехавшие на место ЧП медики лишь констатировали смерть школьницы. Известно, что она имела хроническое неврологическое заболевание. В СУ СК по Свердловской области официально не комментируют случившееся.