У школьницы, которую нашли мертвой в Екатеринбурге, были проблемы

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Юргамыш. Курган, школьник, подросток, мягкая игрушка, девочка, шкоольник
Девочке было 15 лет (архивное фото) Фото:

За год до смерти 15-летняя школьница Вероника (имя изменено), тело которой нашли в одной из екатеринбургских квартир, сильно изменилась в худшую сторону. У нее, по словам подруги, появились проблемы из-за новых отношений.

«Вероника была хорошей девочкой, отзывчивой. Но, говорят, за последний год сильно изменилась в худшую сторону. <…> У нее мальчик был, она с ним часто ссорилась, из-за этого и проблемы появлялись. Он ветреным был. Иногда она и с родителями ругалась», — сказала URA.RU знакомая усопшей.

Собеседница добавила, что Вероника часто проводила время с детьми и очень любила младшего брата. «Всегда старалась помочь и поддержать. Жалко, что так внезапно все случилось», — заключила она.

Тело ребенка нашли 14 апреля. Накануне она вместе с 16-летней подругой якобы распивали спиртное во дворе на Уралмаше. Ночевать Вероника отправилась к подруге. Утром та не смогла ее разбудить. Приехавшие на место ЧП медики лишь констатировали смерть школьницы. Известно, что она имела хроническое неврологическое заболевание. В СУ СК по Свердловской области официально не комментируют случившееся.

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За год до смерти 15-летняя школьница Вероника (имя изменено), тело которой нашли в одной из екатеринбургских квартир, сильно изменилась в худшую сторону. У нее, по словам подруги, появились проблемы из-за новых отношений. «Вероника была хорошей девочкой, отзывчивой. Но, говорят, за последний год сильно изменилась в худшую сторону. <…> У нее мальчик был, она с ним часто ссорилась, из-за этого и проблемы появлялись. Он ветреным был. Иногда она и с родителями ругалась», — сказала URA.RU знакомая усопшей. Собеседница добавила, что Вероника часто проводила время с детьми и очень любила младшего брата. «Всегда старалась помочь и поддержать. Жалко, что так внезапно все случилось», — заключила она. Тело ребенка нашли 14 апреля. Накануне она вместе с 16-летней подругой якобы распивали спиртное во дворе на Уралмаше. Ночевать Вероника отправилась к подруге. Утром та не смогла ее разбудить. Приехавшие на место ЧП медики лишь констатировали смерть школьницы. Известно, что она имела хроническое неврологическое заболевание. В СУ СК по Свердловской области официально не комментируют случившееся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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