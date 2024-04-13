13 апреля 2024

В Екатеринбурге нашли мертвой 15-летнюю школьницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины. Москва, следственный комитет, следственный комитет рф
Девушку нашли мертвой в одной из квартир в Железнодорожном районе Фото:

В екатеринбургской квартире нашли мертвой 15-летнюю школьницу. Причина смерти пока не установлена, но известно, что накануне девушка употребляла спиртное вместе с подругой и взрослым мужчиной. Подробности URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Девочка днем 13 апреля встретилась со своей 16-летней подругой. Они купили в алкомаркете три бутылки пивного напитка и поехали на метро на Уралмаш. Там они во дворе дома распили спиртное, а потом позвонили своему знакомому 20-летнему мужчине и все вместе отправились гулять», — объяснил собеседник агентства.

После прогулки девушки на такси поехали к старшей школьнице домой и легли там спать. Родителей в квартире не было. Когда одна из девочек проснулась, то не смогла разбудить свою 15-летнюю подругу. Медики приехавшей скорой констатировали смерть подростка. Что стало причиной, сейчас выясняется. Известно, что девушка имела хроническое неврологическое заболевание.

Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу СКР Свердловской области. Ответ ожидается.

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В екатеринбургской квартире нашли мертвой 15-летнюю школьницу. Причина смерти пока не установлена, но известно, что накануне девушка употребляла спиртное вместе с подругой и взрослым мужчиной. Подробности URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Девочка днем 13 апреля встретилась со своей 16-летней подругой. Они купили в алкомаркете три бутылки пивного напитка и поехали на метро на Уралмаш. Там они во дворе дома распили спиртное, а потом позвонили своему знакомому 20-летнему мужчине и все вместе отправились гулять», — объяснил собеседник агентства. После прогулки девушки на такси поехали к старшей школьнице домой и легли там спать. Родителей в квартире не было. Когда одна из девочек проснулась, то не смогла разбудить свою 15-летнюю подругу. Медики приехавшей скорой констатировали смерть подростка. Что стало причиной, сейчас выясняется. Известно, что девушка имела хроническое неврологическое заболевание. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу СКР Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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