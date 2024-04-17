Рябков назвал условие отказа от моратория на размещение РМСД

Рябков: Россия откажется от моратория на размещение РСМД, если их разместят США

17 апреля 2024 в 19:44 Размер текста - 17 +

Рябков (на фото) заявил, что вопрос размещения систем РМСД для США остается открытым Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Россия откажется от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в своей стране, если США развернут такие же системы в любой точке мира. При этом ранее Штаты разместили на Филиппинах ракетные комплексы Typhon, запрещенные по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Мы уже не раз говорили, что появление американских средств средней и меньшей дальности в любом регионе мира будет означать наш отказ от упомянутого вами моратория», — заявил Рябков. Его слова передает ТАСС. Замглавы МИД РФ добавил, что вопрос размещения этих систем с американской стороны остается открытым. Подобные решения принимаются на высшем уровне. Но период относительной стабильности для Штатов может закончиться, при этом они идут по иному пути. Рябков отметил, что американская сторона пытается сохранить военное превосходство в разны сферах. Ранее замминистра иностранных дел РФ сообщил, что страна рассматривает возможность пересмотра своего одностороннего моратория на размещение РСМД. По его словам, действия Штатов могут привести к изменению позиции РФ в этом вопросе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия откажется от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в своей стране, если США развернут такие же системы в любой точке мира. При этом ранее Штаты разместили на Филиппинах ракетные комплексы Typhon, запрещенные по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Мы уже не раз говорили, что появление американских средств средней и меньшей дальности в любом регионе мира будет означать наш отказ от упомянутого вами моратория», — заявил Рябков. Его слова передает ТАСС. Замглавы МИД РФ добавил, что вопрос размещения этих систем с американской стороны остается открытым. Подобные решения принимаются на высшем уровне. Но период относительной стабильности для Штатов может закончиться, при этом они идут по иному пути. Рябков отметил, что американская сторона пытается сохранить военное превосходство в разны сферах. Ранее замминистра иностранных дел РФ сообщил, что страна рассматривает возможность пересмотра своего одностороннего моратория на размещение РСМД. По его словам, действия Штатов могут привести к изменению позиции РФ в этом вопросе.