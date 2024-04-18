Стало известно, когда откроются летние кафе в Перми

Рестораторы ждут теплую погоду
Пермские кафе и рестораны откроются летние кафе не раньше середины мая. Об это заявил основатель ассоциации рестораторов «Гостеприимство и сервис» Николай Канищев.
«К открытию летних террас мы подходим основательно. Для нас погода +25°C, а завтра +10°C — не показательный результат. Мы с коллегами ждем, пока установится стабильно теплая погода днем, вечером и ночью», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на Канищева.
Ресторатор отметил, что для работы на летних верандах специально набирают персонал. Поэтому заведения будут ждать потепления, чтобы и работникам и гостям было комфортно.
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