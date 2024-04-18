В Рязани представили дроны «Скворец», способные летать в зоне помех противника

18 апреля 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

Дроны «Скворец» способны летать при любых погодных условиях Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ «Единая Россия» и фонд «Наша Правда» представили на выставке «День инноваций ВДВ» в Рязани дрон «Скворец». Он имеет дальность полета до 20 километров, способен перемещаться при любых погодных условиях и работать в зоне помех противника. «Эти дроны уже применяются десантниками 76-й дивизии ВДВ, бойцами 132-й гвардейской мотострелковой бригады и многими другими подразделениями в зоне СВО. Запрос на них большой. На их счету — сотни единиц пораженной вражеской техники, в том числе западной», — сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Информацию об этом выложили на сайте партии. Турчак также сообщил о значительном вкладе резидентов Центра беспилотных систем, который создан при поддержке партии и фонов, в разработку и производство дронов, используемых на передовой. Он отметил, что тысячи дронов «Скворец» сейчас активно применяются для разведки, корректировки артиллерийского огня и поражения огневых точек. «Единая Россия» продолжает оказывать поддержку фронту, в том числе через Центр беспилотных систем, который объединяет более 100 предприятий малого и среднего бизнеса. Партия помогает производителям с привлечением инвестиций и оптимизацией затрат на логистику, а также обеспечивает передовую спецтехникой. Отдельные образцы, представленные на выставке будут взяты в работу на фронте. Тысячи наших дронов уже сейчас применяются на передовой сайт «Единая Россия», er.ru Дроны «Скворец» имеют дальность полета до 20 километров, способны летать при любых погодных условиях и работать в зоне помех противника сайт «Единая Россия», er.ru Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Единая Россия» и фонд «Наша Правда» представили на выставке «День инноваций ВДВ» в Рязани дрон «Скворец». Он имеет дальность полета до 20 километров, способен перемещаться при любых погодных условиях и работать в зоне помех противника. «Эти дроны уже применяются десантниками 76-й дивизии ВДВ, бойцами 132-й гвардейской мотострелковой бригады и многими другими подразделениями в зоне СВО. Запрос на них большой. На их счету — сотни единиц пораженной вражеской техники, в том числе западной», — сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Информацию об этом выложили на сайте партии. Турчак также сообщил о значительном вкладе резидентов Центра беспилотных систем, который создан при поддержке партии и фонов, в разработку и производство дронов, используемых на передовой. Он отметил, что тысячи дронов «Скворец» сейчас активно применяются для разведки, корректировки артиллерийского огня и поражения огневых точек. «Единая Россия» продолжает оказывать поддержку фронту, в том числе через Центр беспилотных систем, который объединяет более 100 предприятий малого и среднего бизнеса. Партия помогает производителям с привлечением инвестиций и оптимизацией затрат на логистику, а также обеспечивает передовую спецтехникой.